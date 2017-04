Jul 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14AF8 PIRAMAL ENTERPRISES 31D 4-Jul-13 99.9597 7.3577 3 175 99.9597 7.3577 INE013A14JD3 RELIANCE CAP 364D 8-Jul-13 99.8783 8.8949 1 50 99.8783 8.8949 INE657N14106 EDELWEISS 61D 9-Jul-13 99.8420 8.2516 1 60 99.8420 8.2516 INE804I14EK4 ECL FIN 70D 19-Jul-13 99.5863 8.9193 1 75 99.5863 8.9193 INE851M14602 VOLKSWAGEN FIN 53D 26-Jul-13 99.4513 8.3909 1 50 99.4513 8.3909 INE860H14LK3 ADITYA BIRLA FIN 59D 26-Jul-13 99.4650 8.1802 2 30 99.4650 8.1802 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Jul-13 99.4090 7.7499 3 500 99.4090 7.7499 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.3880 7.7502 7 1000 99.3880 7.7502 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.3880 7.7502 2 300 99.3880 7.7502 INE580B14998 GRUH FIN 65D 31-Jul-13 99.3999 7.8704 4 150 99.4014 7.8502 INE013A14KN0 RELIANCE CAP 181D 31-Jul-13 99.3107 8.7359 3 4 99.3107 8.7359 INE774D14EK0 MAH MAH FIN SERV 65D 2-Aug-13 99.3184 8.0804 2 150 99.3184 8.0804 INE660A14IX1 SUNDARAM FIN 62D 5-Aug-13 99.2287 8.3445 1 25 99.2287 8.3445 INE155A14CS5 TATA MOTORS 91D 12-Aug-13 99.1281 7.8303 4 175 99.1281 7.8303 INE247J14013 STERLING AND WILSON 90D 13-Aug-13 98.8329 10.2624 1 100 98.8329 10.2624 INE977J14866 TRAPTI TRADING 90D 22-Aug-13 98.8741 8.1497 1 50 98.8741 8.1497 INE804I14EM0 ECL FIN 91D 23-Aug-13 98.5263 10.4990 1 200 98.5263 10.4990 INE179J14661 BIRLA TMT HOLDINGS 91D 26-Aug-13 98.7868 8.1501 1 45 98.7868 8.1501 INE657N14122 EDELWEISS 88D 27-Aug-13 98.6380 8.9999 1 175 98.6380 8.9999 INE514E14EC5 EXIM 365D 28-Aug-13 98.7661 8.0000 1 85 98.7661 8.0000 INE192A14069 TATA GLOBAL 87D 30-Aug-13 98.7602 7.9001 1 50 98.7602 7.9001 INE179J14679 BIRLA TMT HOLDINGS 91D 30-Aug-13 98.6997 8.1502 1 25 98.6997 8.1502 INE614G14051 RELIANCE POWER 90D 2-Sep-13 98.2789 10.3097 1 100 98.2789 10.3097 INE016A14AD5 DABUR (I) 91D 2-Sep-13 98.6969 7.9002 1 50 98.6969 7.9002 INE580B14AC0 GRUH FIN 71D 3-Sep-13 98.5602 8.6001 1 5 98.5602 8.6001 INE140A14530 PIRAMAL ENTERPRISES277D 10-Sep-13 98.5075 7.9002 2 100 98.5075 7.9002 INE140A14548 PIRAMAL ENTERPRISES284D 17-Sep-13 98.3607 7.9002 1 30 98.3607 7.9002 INE114A14857 SAIL 87D 20-Sep-13 98.3503 7.7499 1 25 98.3503 7.7499 INE958G14KQ6 RELIGARE FINVEST 90D 24-Sep-13 97.9805 9.0640 2 50 97.9805 9.0640 INE020B14144 REC 365D 26-Nov-13 96.8467 8.1399 1 250 96.8467 8.1399 INE532F14KU3 EDELWEISS FIN SERV 183D 11-Dec-13 96.1589 9.0000 1 75 96.1589 9.0000 INE804I14ET5 ECL FIN 183D 11-Dec-13 96.1589 9.0000 1 75 96.1589 9.0000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com