Jul 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE851M14560 VOLKSWAGEN FIN PVT 56D 5-Jul-13 99.9595 7.3942 1 50 99.9595 7.3942 INE013A14JD3 RELIANCE CAP 364D 8-Jul-13 99.8933 7.7974 1 50 99.8933 7.7974 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.4090 7.7493 3 205 99.4090 7.7499 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.4091 7.7486 1 100 99.4091 7.7486 INE957I14555 STERLITE ENERGY 60D 2-Aug-13 99.3597 7.8405 1 150 99.3597 7.8405 INE043D14GA6 IDFC 90D 6-Aug-13 99.2878 7.7005 2 150 99.2878 7.7005 INE261F14483 NABARD 63D 12-Aug-13 99.1632 7.7002 1 50 99.1632 7.7002 INE140A14969 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 13-Aug-13 99.1204 7.9001 1 5 99.1204 7.9001 INE514E14ES1 EXIM 89D 19-Aug-13 98.9815 7.9910 1 200 98.9815 7.9910 INE957I14522 STERLITE ENERGY 91D 21-Aug-13 98.8942 8.3292 1 40 98.8942 8.3292 INE308L14407 KARVY FIN SERV 59D 23-Aug-13 98.2332 12.8722 1 20 98.2332 12.8722 INE013A14KU5 RELIANCE CAP 181D 26-Aug-13 98.7195 8.7675 1 10 98.7195 8.7675 INE514E14EC5 EXIM 365D 28-Aug-13 98.7826 8.0326 1 5 98.7826 8.0326 INE657N14114 EDELWEISS 91D 29-Aug-13 98.6007 9.2499 1 10 98.6007 9.2499 INE155A14CT3 TATA MOTORS 97D 2-Sep-13 98.6807 7.9997 1 25 98.6807 7.9997 INE001A14IQ2 HDFC 87D 5-Sep-13 98.6800 7.7499 1 5 98.6800 7.7499 INE020B14169 REC 80D 20-Sep-13 98.3915 7.6500 2 100 98.3915 7.6500 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 98.1150 8.2499 2 10 98.1150 8.2499 INE043D14FT8 IDFC 364D 24-Feb-14 94.8689 8.3650 1 150 94.8689 8.3650 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com