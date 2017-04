Jul 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE958G14KA0 RELIGARE FINVEST 115D 8-Jul-13 99.9261 8.9978 1 50 99.9261 8.9978 INE975F14793 KOTAK MAH 364D 9-Jul-13 99.9094 8.2747 1 30 99.9094 8.2747 INE155A14CO4 TATA MOTORS 90D 25-Jul-13 99.5989 7.3496 1 100 99.5989 7.3496 INE043D14GB4 IDFC 79D 26-Jul-13 99.6413 7.2998 1 25 99.6413 7.2998 INE774D14EH6 MAH MAH FIN SERV 90D 29-Jul-13 99.4995 7.6501 1 50 99.4995 7.6501 INE531F14AJ9 EDELWEISS SECURITIES28D 30-Jul-13 99.4723 7.7453 2 400 99.4723 7.7453 INE532F14KW9 EDELWEISS FIN SERV 29D 31-Jul-13 99.4513 7.7460 7 553 99.4513 7.7454 INE804I14EZ2 ECL FIN 29D 31-Jul-13 99.4513 7.7454 3 175 99.4513 7.7454 INE523E14IV7 L T FIN 85D 31-Jul-13 99.4510 7.7497 1 100 99.4510 7.7497 INE580B14AA4 GRUH FIN 59D 2-Aug-13 99.4234 7.5600 1 25 99.4234 7.5600 INE493F14086 TATA POWER DELHI 90D 8-Aug-13 99.2190 8.4503 2 75 99.2190 8.4503 INE013A14KU5 RELIANCE CAP 181D 26-Aug-13 98.7669 8.7635 1 17.4 98.7669 8.7635 INE121H14AP2 ILFS FIN SERV 364D 29-Aug-13 98.7845 8.1658 1 9.5 98.7845 8.1658 INE909H14CB6 TATA MOTORS FIN 364D 30-Aug-13 98.7426 8.2999 1 100 98.7426 8.2999 INE514E14ET9 EXIM 62D 4-Sep-13 98.7083 7.8302 1 25 98.7083 7.8302 INE660A14HL8 SUNDARAM FIN 4-Sep-13 98.6807 7.9997 1 25 98.6807 7.9997 INE268A14539 STERLITE INDUSTRIES 88D 6-Sep-13 98.6884 7.6999 2 100 98.6884 7.6999 INE705L14313 VODAFONE INDIA 243D 10-Sep-13 98.6063 7.6999 1 325 98.6063 7.6999 INE660A14HM6 SUNDARAM FIN 365D 10-Sep-13 98.5314 8.1198 1 25 98.5314 8.1198 INE077E14494 ESSEL MINING 159D 16-Sep-13 98.4834 7.6998 1 100 98.4834 7.6998 INE261F14491 NABARD 90D 18-Sep-13 98.5325 7.5502 1 100 98.5325 7.5502 INE306N14449 TATA CAP FIN SERV 361D 20-Sep-13 98.3771 7.8199 1 25 98.3771 7.8199 INE205A14184 SESA GOA 83D 25-Sep-13 98.2020 8.1498 1 255 98.2020 8.1498 INE013A14MT3 RELIANCE CAP 86D 26-Sep-13 98.2133 8.0001 1 5 98.2133 8.0001 INE660A14HT1 SUNDARAM FIN 364D 27-Sep-13 98.1367 8.2502 1 150 98.1367 8.2502 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 98.1367 8.2502 1 5 98.1367 8.2502 INE705L14370 VODAFONE INDIA 365D 25-Apr-14 93.3745 8.9000 1 90 93.3745 8.9000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : For Secondary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com