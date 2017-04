Sep 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE891D14GG5 REDINGTON (I) 60D 13-Sep-13 99.9362 11.6509 1 50 99.9362 11.6509 INE804I14FC8 ECL FIN 60D 17-Sep-13 99.8236 10.7500 1 20 99.8236 10.7500 INE261F14491 NABARD 90D 18-Sep-13 99.7927 10.8317 1 35 99.7927 10.8317 INE523H14JI5 JM FIN PRODUCTS 297D 20-Sep-13 99.6774 13.1256 1 15 99.6774 13.1256 INE013A14MN6 RELIANCE CAP 92D 20-Sep-13 99.7486 11.4990 1 5 99.7486 11.4990 INE069A14DK3 ADITYA BIRLA NUVO 69D 23-Sep-13 99.5885 12.5682 1 5 99.5885 12.5682 INE294A14AH9 BALLARPUR IND 42D 24-Sep-13 99.5750 11.9836 2 15 99.5750 11.9836 INE860H14MB0 ADITYA BIRLA FIN 51D 25-Sep-13 99.5894 10.7491 1 25 99.5894 10.7491 INE557F14BR5 NHB 82D 25-Sep-13 99.5970 10.5493 1 10 99.5970 10.5493 INE804I14FG9 ECL FIN 28D 26-Sep-13 99.5602 10.7491 3 250 99.5602 10.7491 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 99.5288 10.8001 2 410 99.5288 10.8001 INE523E14JJ0 L T FIN 91D 4-Oct-13 99.3147 10.9505 1 50 99.3147 10.9505 INE597H14775 TGS INVESTMENT 364D 22-Oct-13 98.6807 12.1996 1 100 98.6807 12.1996 INE514E14EV5 EXIM 60D 25-Oct-13 98.7666 10.6003 1 25 98.7666 10.6003 INE514E14FB4 EXIM 61D 5-Nov-13 98.4060 10.7497 1 5 98.4060 10.7497 INE242A14DS9 IOC 364D 8-Nov-13 98.3550 10.7100 1 100 98.3550 10.7100 INE916D14PZ1 KOTAK MAH PRIME 194D 10-Dec-13 97.3417 11.0753 1 4 97.3417 11.0753 INE202B14759 DEWAN HOUSING FIN 210D 16-Dec-13 97.0685 11.4824 1 10 97.0685 11.4824 INE705L14305 VODAFONE (I) 361D 20-Dec-13 97.0100 11.2499 1 25 97.0100 11.2499 INE043D14FT8 IDFC 364D 24-Feb-14 95.1522 11.2024 1 150 95.1522 11.2024 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 94.8410 10.9694 1 10 94.8410 10.9694 INE705L14362 VODAFONE (I) 363D 19-Mar-14 94.3799 11.4999 3 150 94.3799 11.4999 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 93.9405 10.8999 1 10 93.9405 10.8999 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 91.7297 10.2199 1 150 91.7297 10.2199 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com