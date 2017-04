Sep 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE233A14BR4 GODREJ INDUSTRIES 59D 13-Sep-13 99.9674 11.9029 1 20 99.9674 11.9029 INE484J14046 GODREJ PROPERTIES 74D 16-Sep-13 99.8825 10.7345 1 5 99.8825 10.7345 INE975F14AN0 KOTAK MAH INV 90D 18-Sep-13 99.8014 12.1055 1 2 99.8014 12.1055 INE013A14MN6 RELIANCE CAP 92D 20-Sep-13 99.7895 10.9992 1 5 99.7895 10.9992 INE013A14MR7 RELIANCE CAP 91D 23-Sep-13 99.6621 11.2502 1 25 99.6621 11.2502 INE001A14HH3 HDFC 342D 24-Sep-13 99.6560 10.4995 1 45 99.6560 10.4995 INE532F14LW7 EDELWEISS FIN SERV 28D 26-Sep-13 99.5894 10.7491 1 300 99.5894 10.7491 INE804I14FG9 ECL FIN 28D 26-Sep-13 99.6188 10.7439 1 150 99.6188 10.7439 INE514E14EU7 EXIM 90D 26-Sep-13 99.6065 10.2996 1 5 99.6065 10.2996 INE720G14726 JINDAL POWER 60D 21-Oct-13 98.7601 11.7499 2 50 98.7601 11.7499 INE597H14775 TGS INV AND TRADE 364D 22-Oct-13 98.7127 11.8998 2 100 98.7127 11.8998 INE205A14143 SESA GOA 365D 22-Nov-13 97.8865 11.0998 2 50 97.8865 11.0998 INE043D14FJ9 IDFC 364D 22-Nov-13 97.9237 10.9003 1 25 97.9237 10.9003 INE514E14EJ0 EXIM 365D 4-Dec-13 97.5884 11.0000 1 50 97.5884 11.0000 INE148I14AN8 INDIABULLS HSG FIN 183D 17-Dec-13 96.9713 12.0000 2 50 96.9713 12.0000 INE705L14362 VODAFONE (I) 363D 19-Mar-14 94.4079 11.5001 3 250 94.4079 11.5001 INE523H14LT8 JM FIN PRODUCTS 364D 5-Sep-14 89.4283 12.0526 1 0.75 89.4283 12.0526 INE121H14CC6 ILFS FIN SERV 365D 11-Sep-14 90.0417 11.0900 1 3 90.0417 11.0900 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com