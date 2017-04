Sep 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14LT5 RELIANCE CAP 146D 16-Sep-13 99.9117 10.7527 1 50 99.9117 10.7527 INE140A14548 PIRAMAL ENTERPRISES 284D17-Sep-13 99.8836 10.6339 1 20 99.8836 10.6339 INE957I14605 STERLITE ENERGY 88D 20-Sep-13 99.7971 10.6013 1 50 99.7971 10.6013 INE013A14MR7 RELIANCE CAP 91D 23-Sep-13 99.6988 11.0261 2 100 99.6995 11.0013 INE532F14LW7 EDELWEISS FIN SERV 28D 26-Sep-13 99.7067 10.7369 1 200 99.7067 10.7369 INE804I14FG9 ECL FIN 28D 26-Sep-13 99.6186 10.7495 2 150 99.6186 10.7495 INE535H14DX1 FULLERTON(I)CREDIT 86D 27-Sep-13 99.5761 11.0987 1 50 99.5761 11.0987 INE140A14498 PIRAMAL ENTERPRISES 312D 7-Oct-13 99.2806 11.0202 1 30 99.2806 11.0202 INE121A14HC0 CHOLAMANDALAM INV 364D 14-Oct-13 98.9516 12.4749 1 0.2 98.9516 12.4749 INE804I14DF6 ECL FIN 364D 22-Nov-13 97.7504 12.0000 1 30 97.7504 12.0000 INE205A14143 SESA GOA 365D 22-Nov-13 97.9156 11.1000 1 25 97.9156 11.1000 INE140A14BH2 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 25-Nov-13 97.7962 11.7502 1 25 97.7962 11.7502 INE532F14JF6 EDELWEISS FIN SERV 365D 26-Nov-13 97.6249 12.0000 1 100 97.6249 12.0000 INE532F14JE9 EDELWEISS FIN SERV 365D 27-Nov-13 97.5936 11.9999 1 100 97.5936 11.9999 INE790I14AJ5 INVESTSMART FIN SER 127D29-Nov-13 97.6657 11.3297 1 25 97.6657 11.3297 INE660N14118 S. D. CORP PVT LTD 173D 24-Dec-13 96.6900 12.2501 1 30 96.6900 12.2501 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 94.6614 11.5000 2 100 94.6614 11.5000 INE013A14NR5 RELIANCE CAP 365D 10-Sep-14 90.0054 11.2900 1 265 90.0054 11.2900 INE121A14IT2 CHOLAMANDALAM INV 365D 10-Sep-14 90.1971 11.0500 1 165 90.1971 11.0500 INE121H14CC6 ILFS FIN SERV 365D 11-Sep-14 90.1724 11.0500 1 265 90.1724 11.0500 INE871D14FF1 ILFS 365D 12-Sep-14 90.1880 11.0000 1 60 90.1880 11.0000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com