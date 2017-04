Sep 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020B14169 REC 80D 20-Sep-13 99.9717 10.3324 2 300 99.9717 10.3324 INE851M14503 VOLKSWAGEN FIN 155D 20-Sep-13 99.9715 10.4055 2 100 99.9715 10.4055 INE978J14641 TURQUOISE INVST 114D 20-Sep-13 99.9712 10.5150 1 25 99.9712 10.5150 INE756I14213 HDB FIN SERV 263D 20-Sep-13 99.9715 10.4055 1 20 99.9715 10.4055 INE178A14365 CHENNAI PETRO 67D 23-Sep-13 99.8748 11.4388 2 39 99.8748 11.4388 INE013A14MR7 RELIANCE CAP 91D 23-Sep-13 99.9142 10.4480 1 25 99.9142 10.4480 INE597H14AD9 TGS INVST 90D 23-Sep-13 99.8603 12.7655 2 18 99.8603 12.7655 INE557F14BR5 NATIONAL HOUSING BK 82D 25-Sep-13 99.8293 10.4020 1 50 99.8293 10.4020 INE982D14620 GODREJ BOYCE 91D 26-Sep-13 99.7771 11.6486 1 5 99.7771 11.6486 INE804I14FG9 ECL FIN 28D 26-Sep-13 99.8241 10.7194 1 5 99.8241 10.7194 INE540L14264 ALKEM LABORATORIES 84D 27-Sep-13 99.7422 11.7925 1 10 99.7422 11.7925 INE178A14308 CHENNAI PETRO 165D 30-Sep-13 99.6831 10.5487 1 50 99.6831 10.5487 INE916D14NE1 KOTAK MAH PRIME 364D 4-Oct-13 99.4971 12.2991 1 10 99.4971 12.2991 INE597H14AE7 TGS INVST 77D 4-Oct-13 99.5097 11.9894 1 2 99.5097 11.9894 INE043D14FD2 IDFC 363D 14-Oct-13 99.2961 10.3498 1 80 99.2961 10.3498 INE532F14LF2 EDELWEISS FIN SERV 85D 30-Oct-13 98.7768 11.2999 1 35 98.7768 11.2999 INE523E14HT3 L T FIN 364D 19-Nov-13 98.3239 10.2001 1 25 98.3239 10.2001 INE404K14406 SHAPOORJI PALLONJI 280D 20-Nov-13 98.1658 10.9999 2 100 98.1658 10.9999 INE205A14143 SESA GOA 365D 22-Nov-13 98.0293 11.4651 1 50 98.0293 11.4651 INE013A14NP9 RELIANCE CAP 90D 4-Dec-13 97.3744 12.9498 1 15 97.3744 12.9498 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 95.7910 9.8999 1 25 95.7910 9.8999 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 91.9694 10.1500 1 25 91.9694 10.1500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com