Sep 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14HH3 HDFC 342D 24-Sep-13 99.9015 8.9970 1 45 99.9015 8.9970 INE958G14KQ6 RELIGARE FINVEST 90D 24-Sep-13 99.8905 10.0028 1 25 99.8905 10.0028 INE860H14MB0 ADITYA BIRLA FIN 51D 25-Sep-13 99.8683 9.6268 2 50 99.8700 9.5024 INE871D14FC8 IL & FS 50D 25-Sep-13 99.8666 9.7512 1 25 99.8666 9.7512 INE114A14881 SAIL 82D 25-Sep-13 99.8700 9.5024 1 25 99.8700 9.5024 INE532F14LW7 EDELWEISS FIN SERV 28D 26-Sep-13 99.9032 11.7887 1 480 99.9032 11.7887 INE532F14LW7 EDELWEISS FIN SERV 28D 26-Sep-13 99.8343 10.0968 2 250 99.8343 10.0968 INE202B14825 DEWAN HOUSING FIN 85D 26-Sep-13 99.8359 9.9992 3 175 99.8359 9.9992 INE804I14FG9 ECL FIN 28D 26-Sep-13 99.8979 12.4349 1 100 99.8979 12.4349 INE296A14FH3 BAJAJ FIN 87D 27-Sep-13 99.8933 9.7468 1 25 99.8933 9.7468 INE597H14AE7 TGS INVESTMENT AND 77D 4-Oct-13 99.5425 11.9825 1 5 99.5425 11.9825 INE404K14430 SHAPOORJI PALLONJI 233D 18-Oct-13 99.1444 11.2496 2 100 99.1444 11.2496 INE205A14135 SESA GOA 364D 21-Oct-13 99.1161 10.5000 3 120 99.1161 10.5000 INE597H14AI8 TGS INVESTMENT AND 63D 31-Oct-13 98.5677 12.9362 2 20 98.5677 12.9362 INE514E14FB4 EXIM 61D 5-Nov-13 98.7014 10.4397 1 5 98.7014 10.4397 INE324A14704 JINDAL SAW 60D 12-Nov-13 98.2843 12.0219 1 0.9 98.2843 12.0219 INE205A14143 SESA GOA 365D 22-Nov-13 98.1825 10.7250 2 200 98.1825 10.7250 INE804I14DF6 ECL FIN 364D 22-Nov-13 97.9708 12.0000 1 35 97.9708 12.0000 INE660A14IZ6 SUNDARAM FIN 183D 10-Dec-13 97.6523 11.2502 1 50 97.6523 11.2502 INE523H14LH3 JM FIN PRODUCTS 174D 24-Dec-13 97.2290 10.9499 2 36 97.2290 10.9499 INE438A14HL9 APOLLO TYRES 292D 24-Mar-14 94.6884 11.2499 2 75 94.6884 11.2499 INE296A14FT8 BAJAJ FIN 365D 11-Sep-14 90.3846 11.0000 1 50 90.3846 11.0000 INE296A14FV4 BAJAJ FIN 362D 16-Sep-14 90.2686 10.8999 1 2 90.2686 10.8999 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com