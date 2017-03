Oct 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14135 SESA GOA 364D 21-Oct-13 99.8256 9.1096 2 160 99.8256 9.1096 INE008I14771 COX AND KINGS 32D 21-Oct-13 99.7876 11.0987 1 70 99.7876 11.0987 INE175K14CH5 MORGAN STANLEY 363D 28-Oct-13 99.6369 9.5010 1 20 99.6369 9.5010 INE531F14AN1 EDELWEISS SECURITIES28D 29-Oct-13 99.6111 9.5002 1 150 99.6111 9.5002 INE597H14AI8 TGS INVESTMENT AND 63D 31-Oct-13 99.4061 12.8276 1 1 99.4061 12.8276 INE860H14MN5 ADITYA BIRLA FIN 60D 1-Nov-13 99.5508 9.1499 1 50 99.5508 9.1499 INE514E14FB4 EXIM 61D 5-Nov-13 99.4533 9.1201 1 5 99.4533 9.1201 INE296A14FS0 BAJAJ FIN 61D 6-Nov-13 99.4267 9.1505 1 50 99.4267 9.1505 INE774D14EX3 MAH MAH FIN SERV 60D 11-Nov-13 99.2282 10.1392 1 25 99.2282 10.1392 INE511C14GW8 MAGMA FINCORP 363D 3-Dec-13 98.7407 9.5001 1 5 98.7407 9.5001 INE242A14EZ2 IOC 58D 5-Dec-13 98.6900 9.4999 1 5 98.6900 9.4999 INE140A14AM4 PIRAMAL ENTERPRISES158D 9-Dec-13 98.6268 9.0749 1 25 98.6268 9.0749 INE001A14HX0 HDFC 348D 23-Dec-13 98.3033 8.9998 1 25 98.3033 8.9998 INE557F14BV7 NATIONAL HOUSING BK 77D 26-Dec-13 98.2403 8.9560 2 30 98.2540 8.8851 INE514E14FG3 EXIM 105D 27-Jan-14 97.4321 9.2499 8 200 97.4321 9.2499 INE019A14023 JSW STEEL 263D 11-Mar-14 95.9611 10.3800 1 125 95.9611 10.3800 INE121A14HY4 CHOLAMANDALAM 347D 21-Mar-14 96.0261 9.5601 1 0.75 96.0261 9.5601 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 93.3929 9.4241 1 125 93.3929 9.4241 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 93.4638 9.3500 1 10 93.4638 9.3500 INE121H14CD4 ILFS FIN SERV 362D 17-Sep-14 91.6800 9.8000 1 25 91.6800 9.8000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com