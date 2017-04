Oct 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14JX1 L T FIN 30D 31-Oct-13 99.9510 8.9469 1 100 99.9510 8.9469 INE121A14IV8 CHOLAMANDALAM 30D 31-Oct-13 99.9504 9.0565 1 50 99.9504 9.0565 INE860H14LZ1 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Oct-13 99.9507 9.0017 1 25 99.9507 9.0017 INE958G14LG5 RELIGARE FINVEST 14D 31-Oct-13 99.9485 9.4036 1 25 99.9485 9.4036 INE085A14297 CHAMBAL FERTILISERS 20D31-Oct-13 99.9507 9.0017 1 25 99.9507 9.0017 INE463A14CE3 BERGER PAINTS 30D 31-Oct-13 99.9507 9.0017 1 5 99.9507 9.0017 INE871D14FE4 IL & FS 61D 5-Nov-13 99.8056 10.1563 1 40 99.8056 10.1563 INE957I14654 STERLITE ENERGY 87D 7-Nov-13 99.7786 8.9989 1 50 99.7786 8.9989 INE532F14JF6 EDELWEISS FIN SERV 365D 26-Nov-13 99.3061 9.4460 1 25 99.3061 9.4460 INE532F14MP9 EDELWEISS FIN SERV 31D 28-Nov-13 99.2328 9.4063 3 640 99.2455 9.2495 INE804I14FR6 ECL FIN 30D 28-Nov-13 99.2421 9.2913 3 300 99.2252 9.5003 INE531F14AO9 EDELWEISS SECURITIES 30D28-Nov-13 99.2455 9.2495 1 200 99.2455 9.2495 INE804I14FR6 ECL FIN 30D 28-Nov-13 99.2510 9.4982 1 50 99.2510 9.4982 INE532F14MP9 EDELWEISS FIN SERV 31D 28-Nov-13 99.2512 9.4957 1 25 99.2512 9.4957 INE242A14EY5 IOC 60D 6-Dec-13 99.0973 8.7497 1 50 99.0973 8.7497 INE242A14FC8 IOC 55D 12-Dec-13 98.9680 8.6502 2 75 98.9680 8.6502 INE114A14949 SAIL 71D 18-Dec-13 98.7821 9.0003 3 200 98.7821 9.0003 INE242A14FA2 IOC 71D 20-Dec-13 98.7688 8.7498 1 50 98.7688 8.7498 INE511C14HD6 MAGMA FINCORP 654D 24-Dec-13 98.5783 9.4001 1 65 98.5783 9.4001 INE667F14754 SUNDARAM BNP 365D 24-Dec-13 98.5783 9.4001 1 30 98.5783 9.4001 INE523H14LH3 JM FIN PRODUCTS 174D 24-Dec-13 98.5783 9.4001 1 25 98.5783 9.4001 INE909H14DR0 TATA MOTORS FIN 177D 27-Dec-13 98.5033 9.3999 1 100 98.5033 9.3999 INE667F14762 SUNDARAM BNP 365D 27-Dec-13 98.5033 9.3999 1 25 98.5033 9.3999 INE523H14JP0 JM FIN PRODUCTS 365D 27-Dec-13 98.5033 9.3999 1 25 98.5033 9.3999 INE523E14KE9 L T FIN 177D 3-Apr-14 95.8816 10.0499 1 20 95.8816 10.0499 INE705L14370 VODAFONE INDIA 365D 25-Apr-14 95.3501 10.0000 1 190 95.3501 10.0000 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 93.4087 9.4000 2 100 93.4087 9.4000 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 93.1968 9.5499 2 50 93.1968 9.5499 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 92.2393 9.2500 1 50 92.2393 9.2500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com