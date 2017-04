Oct 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14MB9 EDELWEISS FIN SERV 61D 5-Nov-13 99.8714 9.3999 1 50 99.8714 9.3999 INE804I14FI5 ECL FIN 61D 5-Nov-13 99.8734 9.2535 1 50 99.8734 9.2535 INE849D14DS5 ISEC PD 32D 5-Nov-13 99.8735 9.2462 1 37.5 99.8735 9.2462 INE774D14EW5 MAH MAH FIN SERV 60D 5-Nov-13 99.8803 8.7486 1 25 99.8803 8.7486 INE759E14612 LT FINCORP 61D 5-Nov-13 99.8357 12.0136 1 10 99.8357 12.0136 INE242A14DS9 IOC 364D 8-Nov-13 99.8086 8.7494 4 425 99.8086 8.7494 INE205A14226 SESA GOA 63D 8-Nov-13 99.8296 8.9003 1 25 99.8296 8.9003 INE572E14213 PNB HOUSING FIN 61D 13-Nov-13 99.6469 9.9491 1 100 99.6469 9.9491 INE244L14073 INDIABULLS INFRA 641D 25-Nov-13 99.2246 11.4093 2 25 99.2246 11.4093 INE532F14JF6 EDELWEISS FIN SERV 365D 26-Nov-13 99.3707 9.2460 1 25 99.3707 9.2460 INE532F14MP9 EDELWEISS FIN SERV 31D 28-Nov-13 99.3087 9.4102 4 820 99.3210 9.2418 INE531F14AO9 EDELWEISS SECURITIES 30D28-Nov-13 99.2962 9.2391 2 300 99.2957 9.2462 INE804I14FR6 ECL FIN 30D 28-Nov-13 99.3178 9.2859 2 180 99.3017 9.5064 INE804I14FR6 ECL FIN 30D 28-Nov-13 99.2919 9.2966 2 130 99.2765 9.5001 INE532F14MP9 EDELWEISS FIN SERV 31D 28-Nov-13 99.2956 9.2471 2 110 99.2956 9.2475 INE531F14AO9 EDELWEISS SECURITIES 30D28-Nov-13 99.3209 9.2432 1 100 99.3209 9.2432 INE945G14BY6 RELIGARE SECURITIES 61D 9-Dec-13 98.9159 10.2573 1 50 98.9159 10.2573 INE242A14FB0 IOC 60D 13-Dec-13 99.0190 8.6098 2 150 99.0190 8.6098 INE532F14MN4 EDELWEISS FIN SERV 59D 19-Dec-13 98.7488 9.6349 1 5 98.7488 9.6349 INE532F14JN0 EDELWEISS FIN SERV 364D 20-Dec-13 98.7669 9.3000 1 200 98.7669 9.3000 INE657N14221 EDELWEISS COM SERV 60D 20-Dec-13 98.7146 9.5056 1 11 98.7146 9.5056 INE242A14FE4 IOC 59D 27-Dec-13 98.5634 9.5000 1 5 98.5634 9.5000 INE013A14OB7 RELIANCE CAP 90D 8-Jan-14 98.2825 9.3800 1 20 98.2825 9.3800 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 97.1665 8.8699 1 50 97.1665 8.8699 INE121A14HY4 CHOLAMANDALAM INV 347D 21-Mar-14 96.5200 9.4000 1 25 96.5200 9.4000 INE077E14593 ESSEL MINING IND 264D 26-Mar-14 96.4357 9.2401 2 50 96.4357 9.2401 INE101I14659 AFCONS INFRAST 365D 30-Oct-14 90.7260 10.2501 1 3 90.7260 10.2501 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com