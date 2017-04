Dec 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14BR1 PIRAMAL ENTERPRISES 89D 10-Dec-13 99.9769 8.4334 1 25 99.9769 8.4334 INE178A14407 CHENNAI PETROLEUM 59D 13-Dec-13 99.9058 8.6039 1 100 99.9058 8.6039 INE178A14407 CHENNAI PETROLEUM 59D 13-Dec-13 99.9294 8.5957 1 5 99.9294 8.5957 INE881J14EP9 SREI EQUIPMENT 68D 16-Dec-13 99.8181 9.5021 2 95 99.8181 9.5021 INE851M14800 VOLKSWAGEN FIN PRIVATE 716-Dec-13 99.8373 8.4975 1 50 99.8373 8.4975 INE020E14CA1 STCI FIN 137D 16-Dec-13 99.8392 8.3981 1 50 99.8392 8.3981 INE155A14CX5 TATA MOTORS 181D 17-Dec-13 99.8053 8.9005 1 100 99.8053 8.9005 INE069A14DS6 ADITYA BIRLA NUVO 61D 17-Dec-13 99.8086 8.7494 1 50 99.8086 8.7494 INE114A14949 SAIL 71D 18-Dec-13 99.7872 8.6486 1 50 99.7872 8.6486 INE242A14FD6 IOC 58D 19-Dec-13 99.7649 8.6014 1 150 99.7649 8.6014 INE114A14956 SAIL 72D 19-Dec-13 99.7636 8.6490 1 95 99.7636 8.6490 INE242A14FA2 IOC 71D 20-Dec-13 99.7412 8.6083 5 525 99.7415 8.5997 INE020B14177 REC 164D 20-Dec-13 99.7415 8.5997 1 125 99.7415 8.5997 INE705L14305 VODAFONE (I) 361D 20-Dec-13 99.7445 8.4997 1 50 99.7445 8.4997 INE114A14964 SAIL 73D 20-Dec-13 99.7400 8.6500 1 50 99.7400 8.6500 INE114A14964 SAIL 73D 20-Dec-13 99.7881 7.7508 1 25 99.7881 7.7508 INE532F14JN0 EDELWEISS FIN SERV 364D 20-Dec-13 99.7540 9.0011 1 5 99.7540 9.0011 INE860H14NA0 ADITYA BIRLA FIN 61D 23-Dec-13 99.6840 8.9004 1 50 99.6840 8.9004 INE114A14972 SAIL 61D 23-Dec-13 99.6617 8.8499 1 25 99.6617 8.8499 INE205A14341 SESA STERLITE 62D 24-Dec-13 99.6356 8.8995 1 100 99.6356 8.8995 INE557F14BV7 NHB 77D 26-Dec-13 99.5964 8.7006 1 140 99.5964 8.7006 INE523E14KB5 L T FIN 83D 26-Dec-13 99.6057 8.4994 1 75 99.6057 8.4994 INE242A14FG9 IOC 49D 26-Dec-13 99.5918 8.8002 1 50 99.5918 8.8002 INE532F14MU9 EDELWEISS FIN SERV 42D 26-Dec-13 99.5827 8.9972 1 25 99.5827 8.9972 INE242A14FE4 IOC 59D 27-Dec-13 99.5826 8.4994 1 300 99.5826 8.4994 INE557F14BW5 NHB 67D 27-Dec-13 99.5728 8.6998 2 150 99.5728 8.6998 INE094A14BO7 HPCL 36D 27-Dec-13 99.5703 8.7510 1 100 99.5703 8.7510 INE205A14366 SESA STERLITE 50D 27-Dec-13 99.5581 9.0005 1 50 99.5581 9.0005 INE001A14JC0 HDFC 77D 27-Dec-13 99.5941 8.7504 1 25 99.5941 8.7504 INE094A14BL3 HPCL 52D 30-Dec-13 99.5304 8.2006 1 132 99.5304 8.2006 INE296A14GV2 BAJAJ FIN 27D 30-Dec-13 99.5120 8.9497 1 5 99.5120 8.9497 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.4603 9.0029 7 685 99.4605 8.9993 INE804I14FW6 ECL FIN 33D 31-Dec-13 99.4605 8.9993 5 320 99.4605 8.9993 INE531F14AQ4 EDELWEISS SECURITIES 33D31-Dec-13 99.4605 8.9993 3 300 99.4605 8.9993 INE296A14GJ7 BAJAJ FIN 49D 31-Dec-13 99.4906 8.8992 1 25 99.4906 8.8992 INE306N14AY9 TATA CAP FIN SERV 28D 31-Dec-13 99.4877 8.9501 1 5 99.4877 8.9501 INE404K14646 SHAPOORJI PALLONJI 69D 14-Jan-14 99.0979 9.2296 1 100 99.0979 9.2296 INE514E14FG3 EXIM 105D 27-Jan-14 98.8431 8.9002 1 25 98.8431 8.9002 INE001A14JL1 HDFC 90D 25-Feb-14 98.0860 9.2499 1 100 98.0860 9.2499 INE205A14234 SESA GOA 365D 16-Sep-14 92.5738 10.4199 1 5 92.5738 10.4199 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 91.3207 9.6900 1 100 91.3207 9.6900 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com