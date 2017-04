Dec 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE029A14683 BPCL 58D 12-Dec-13 99.9782 7.9587 2 150 99.9782 7.9587 INE178A14407 CHENNAI PETRO 59D 13-Dec-13 99.9581 7.6499 2 150 99.9589 7.5038 INE101I14600 AFCONS INFRAST 80D 16-Dec-13 99.8871 8.2510 1 5 99.8871 8.2510 INE242A14FD6 IOC 58D 19-Dec-13 99.8173 8.3509 1 25 99.8173 8.3509 INE242A14FA2 IOC 71D 20-Dec-13 99.7921 8.4502 2 140 99.7901 8.5305 INE001A14JD8 HDFC 59D 20-Dec-13 99.8304 7.7511 1 25 99.8304 7.7511 INE532F14JN0 EDELWEISS FIN SERV 364D 20-Dec-13 99.8053 8.9005 1 5 99.8053 8.9005 INE094A14BK5 HPCL 60D 24-Dec-13 99.7459 7.7486 1 25 99.7459 7.7486 INE242A14FG9 IOC 49D 26-Dec-13 99.6539 8.4510 1 75 99.6539 8.4510 INE557F14BW5 NHB 67D 27-Dec-13 99.6488 8.0400 1 55 99.6488 8.0400 INE498L14216 L T FIN HOLDINGS 25D 27-Dec-13 99.6223 8.6489 1 5 99.6223 8.6489 INE404K14646 SHAPOORJI PALLONJI 69D 14-Jan-14 99.1475 9.2305 2 100 99.1475 9.2305 INE001A14JI7 HDFC 77D 21-Jan-14 98.9893 9.0896 1 25 98.9893 9.0896 INE916D14OQ3 KOTAK MAH PRIME 364D 22-Jan-14 98.9468 9.2502 1 15 98.9468 9.2502 INE001A14JJ5 HDFC 76D 27-Jan-14 98.8607 8.9497 1 25 98.8607 8.9497 INE404K14521 SHAPOORJI PALLONJI 252D 31-Jan-14 98.6635 9.6947 1 50 98.6635 9.6947 INE556F14874 SIDBI 70D 7-Feb-14 98.6368 8.8499 1 25 98.6368 8.8499 INE001A14JL1 HDFC 90D 25-Feb-14 98.1843 8.9998 1 25 98.1843 8.9998 INE019A14023 JSW STEEL 263D 11-Mar-14 97.6230 9.8748 1 40 97.6230 9.8748 INE202B14791 DEWAN HOUSING 267D 26-Mar-14 97.2473 9.8398 1 100 97.2473 9.8398 INE077E14585 ESSEL MINING 267D 27-Mar-14 97.3179 9.4901 1 100 97.3179 9.4901 INE371K14100 TATA REALTY 364D 18-Jul-14 94.5108 9.6800 1 0.7 94.5108 9.6800 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 94.3055 9.5000 1 40 94.3055 9.5000 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 94.0697 9.7501 1 50 94.0697 9.7501 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com