Dec 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE851M14701 VOLKSWAGEN FIN 161D 13-Dec-13 99.9778 8.1048 1 25 99.9778 8.1048 INE155A14CX5 TATA MOTORS 181D 17-Dec-13 99.8864 8.3022 2 125 99.8857 8.3534 INE140A14CB3 PIRAMAL ENTERPRISES 83D 17-Dec-13 99.8864 8.3022 1 50 99.8864 8.3022 INE114A14931 SAIL 70D 17-Dec-13 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE179J14885 BIRLA TMT 37D 18-Dec-13 99.8556 8.7970 1 50 99.8556 8.7970 INE242A14FA2 IOC 71D 20-Dec-13 99.8168 8.3761 7 400 99.8162 8.4013 INE242A14FA2 IOC 71D 20-Dec-13 99.8401 8.3510 1 50 99.8401 8.3510 INE511C14IX2 MAGMA FINCORP 59D 20-Dec-13 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE532F14JN0 EDELWEISS FIN SERV 364D 20-Dec-13 99.8054 8.8959 1 5 99.8054 8.8959 INE532F14MO2 EDELWEISS FIN SERV 61D 23-Dec-13 99.7325 8.8999 1 25 99.7325 8.8999 INE148I14BI6 INDIABULLS HOUSING 88D 23-Dec-13 99.7295 9.0000 1 5 99.7295 9.0000 INE759E14638 LT FINCORP 60D 24-Dec-13 99.7115 8.8006 1 50 99.7115 8.8006 INE870H14065 NETWORK18 33D 24-Dec-13 99.6952 9.2993 1 25 99.6952 9.2993 INE870D14304 NATIONAL FERTILIZERS 60D24-Dec-13 99.7445 8.4997 1 5 99.7445 8.4997 INE069A14DU2 ADITYA BIRLA NUVO 58D 26-Dec-13 99.6808 8.3486 1 25 99.6808 8.3486 INE870D14338 NATIONAL FERTILIZERS 22D27-Dec-13 99.6750 8.5008 1 5 99.6750 8.5008 INE950O14061 MAH RURAL 45D 27-Dec-13 99.6141 9.4266 1 1 99.6141 9.4266 INE691I14AM9 L T INFRAST FIN 28D 30-Dec-13 99.5679 8.8001 1 25 99.5679 8.8001 INE774D14FJ9 MAH MAH FIN SERV 60D 30-Dec-13 99.5703 8.7510 2 20 99.5703 8.7510 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.5581 9.0005 1 175 99.5581 9.0005 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.5389 8.8990 1 10 99.5389 8.8990 INE001A14JI7 HDFC 77D 21-Jan-14 99.0395 8.8496 1 25 99.0395 8.8496 INE020E14CQ7 STCI FIN 61D 29-Jan-14 98.7287 10.0000 1 5 98.7287 10.0000 INE404K14521 SHAPOORJI PALLONJI 252D 31-Jan-14 98.6900 9.6899 2 50 98.6900 9.6899 INE557F14BY1 NHB 88D 24-Feb-14 98.2257 8.9097 1 375 98.2257 8.9097 INE140A14CI8 PIRAMAL ENTER 137D 25-Feb-14 98.1635 9.1048 1 100 98.1635 9.1048 INE001A14JL1 HDFC 90D 25-Feb-14 98.2199 8.8202 2 50 98.2199 8.8202 INE660A14KE7 SUNDARAM FIN 90D 6-Mar-14 97.9487 9.1001 1 50 97.9487 9.1001 INE804I14EA5 ECL FIN 364D 7-Mar-14 97.8356 9.4998 1 25 97.8356 9.4998 INE019A14023 JSW STEEL 263D 11-Mar-14 97.6697 9.7849 1 335 97.6697 9.7849 INE019A14015 JSW STEEL 279D 20-Mar-14 97.4401 9.7848 1 270 97.4401 9.7848 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 94.3518 9.5000 1 10 94.3518 9.5000 =============================================================================================== *: Crores