Dec 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14MN4 EDELWEISS FIN SERV 59D 19-Dec-13 99.9508 8.9834 4 655 99.9508 8.9834 INE804I14FQ8 ECL FIN 57D 19-Dec-13 99.9508 8.9834 3 600 99.9508 8.9834 INE657N14247 EDELWEISS COMM 10D 19-Dec-13 99.9494 9.2392 1 100 99.9494 9.2392 INE530L14166 EDELWEISS HOUSING 365D 19-Dec-13 99.9508 8.9834 1 25 99.9508 8.9834 INE523H14MP4 JM FIN PRODUCTS 11D 20-Dec-13 99.9261 8.9978 3 380 99.9261 8.9978 INE804I14DN0 ECL FIN 364D 20-Dec-13 99.9227 9.4121 1 350 99.9227 9.4121 INE242A14FA2 IOC 71D 20-Dec-13 99.9267 8.9274 3 225 99.9265 8.9491 INE523H14MP4 JM FIN PRODUCTS 11D 20-Dec-13 99.9507 9.0017 1 200 99.9507 9.0017 INE085A14321 CHAMBAL FERTILISERS 49D 20-Dec-13 99.9253 9.0953 1 50 99.9253 9.0953 INE001A14HX0 HDFC 348D 23-Dec-13 99.8526 8.9801 1 25 99.8526 8.9801 INE094A14BP4 HPCL 7D 23-Dec-13 99.8851 8.3973 1 5 99.8851 8.3973 INE169A14992 COROMANDEL INTER 18D 24-Dec-13 99.8233 9.2300 1 108 99.8233 9.2300 INE870D14338 NATIONAL FER 22D 27-Dec-13 99.7275 9.9734 1 125 99.7275 9.9734 INE033L14948 TATA CAP HOUSING 78D 27-Dec-13 99.7548 8.9718 1 50 99.7548 8.9718 INE950O14061 MAH RURAL HOUSING 45D 27-Dec-13 99.7427 9.4157 2 8 99.7427 9.4157 INE094A14BL3 HPCL 52D 30-Dec-13 99.6805 8.9993 2 150 99.6805 8.9993 INE296A14GV2 BAJAJ FIN 27D 30-Dec-13 99.7181 8.5987 1 5 99.7181 8.5987 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.6565 8.9870 3 325 99.6560 8.9995 INE804I14FW6 ECL FIN 33D 31-Dec-13 99.6567 8.9812 1 25 99.6567 8.9812 INE556F14817 SIDBI 82D 31-Dec-13 99.6703 8.6242 1 15 99.6703 8.6242 INE774D14FL5 MAH MAH FIN SERV 58D 16-Jan-14 99.2694 8.9544 2 75 99.2694 8.9544 INE556F14858 SIDBI 60D 21-Jan-14 99.1595 9.0995 1 25 99.1595 9.0995 INE404K14505 SHAPOORJI PALLONJI 280D 7-Feb-14 98.6993 9.2502 1 75 98.6993 9.2502 INE556F14874 SIDBI 70D 7-Feb-14 98.7445 9.0997 1 25 98.7445 9.0997 INE001A14JK3 HDFC 91D 10-Feb-14 98.7076 8.8500 1 100 98.7076 8.8500 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 98.2880 8.8301 1 25 98.2880 8.8301 INE140A14CR9 PIRAMAL 127D 4-Mar-14 98.1705 8.9502 1 50 98.1705 8.9502 INE804I14EA5 ECL FIN 364D 7-Mar-14 97.9498 9.5498 2 25 97.9498 9.5498 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 93.2069 9.4000 1 50 93.2069 9.4000 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 91.2240 9.7000 1 85 91.2240 9.7000 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 91.2433 9.6500 1 25 91.2433 9.6500 =============================================================================================== *: Crores