Dec 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14FA2 IOC 71D 20-Dec-13 99.9754 8.9630 4 500 99.9756 8.9082 INE020B14177 REC 164D 20-Dec-13 99.9755 8.9447 1 125 99.9755 8.9447 INE891D14GM3 REDINGTON (I) 66D 20-Dec-13 99.9749 9.1638 1 50 99.9749 9.1638 INE891D14GN1 REDINGTON (I) 61D 23-Dec-13 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE140A14AW3 PIRAMAL ENT 138D 23-Dec-13 99.9006 9.0793 1 5 99.9006 9.0793 INE301A14967 RAYMOND 89D 24-Dec-13 99.8734 9.2535 1 25 99.8734 9.2535 INE891D14GQ4 REDINGTON (I) 51D 26-Dec-13 99.8277 8.9997 1 25 99.8277 8.9997 INE140A14CM0 PIRAMAL ENTERPRISES 62D 26-Dec-13 99.8523 8.9984 1 5 99.8523 8.9984 INE324A14712 JINDAL SAW 90D 26-Dec-13 99.8523 8.9984 1 5 99.8523 8.9984 INE001A14JC0 HDFC 77D 27-Dec-13 99.8363 8.5498 1 10 99.8363 8.5498 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.7050 8.9995 1 60 99.7050 8.9995 INE556F14858 SIDBI 60D 21-Jan-14 99.2344 8.8000 1 25 99.2344 8.8000 INE514E14FG3 EXIM 105D 27-Jan-14 99.0580 8.9000 1 150 99.0580 8.9000 INE514E14FG3 EXIM 105D 27-Jan-14 99.0830 8.8895 1 150 99.0830 8.8895 INE001A14JK3 HDFC 91D 10-Feb-14 98.7312 8.8503 2 100 98.7312 8.8503 INE001A14JK3 HDFC 91D 10-Feb-14 98.7618 8.8002 1 25 98.7618 8.8002 INE916D14PY4 KOTAK MAH PRIME 272D 27-Feb-14 98.3079 8.9750 1 75 98.3079 8.9750 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 98.0441 8.8798 1 5 98.0441 8.8798 INE121A14HV0 CHOLAMANDALAM INV 357D 14-Mar-14 97.8690 9.3500 1 5 97.8690 9.3500 INE876N14037 ORIENT CEMENT 182D 2-Jun-14 95.5015 10.4200 1 50 95.5015 10.4200 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 95.5500 9.5500 3 225 95.5500 9.5500 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 91.2461 9.7000 1 30 91.2461 9.7000 =============================================================================================== *: Crores