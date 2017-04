Dec 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14841 SIDBI 59D 27-Dec-13 99.9756 8.9082 3 400 99.9756 8.9082 INE531F14AP6 EDELWEISS SECURITIES 59D27-Dec-13 99.9747 9.2368 1 100 99.9747 9.2368 INE580B14AR8 GRUH FIN 30D 27-Dec-13 99.9756 8.9082 2 100 99.9756 8.9082 INE069A14DV0 ADITYA BIRLA NUVO 59D 27-Dec-13 99.9756 8.9082 2 100 99.9756 8.9082 INE916D14RF9 KOTAK MAH PRIME 16D 27-Dec-13 99.9756 8.9082 1 100 99.9756 8.9082 INE804I14EX7 ECL FIN 184D 27-Dec-13 99.9747 9.2368 2 75 99.9747 9.2368 INE532F14JP5 EDELWEISS FIN SERV 365D 27-Dec-13 99.9747 9.2368 1 75 99.9747 9.2368 INE242A14FE4 IOC 59D 27-Dec-13 99.9758 8.8351 1 50 99.9758 8.8351 INE909H14DR0 TATA MOTORS FIN 177D 27-Dec-13 99.9756 8.9082 1 50 99.9756 8.9082 INE881J14EV7 SREI EQUIPMENT 38D 27-Dec-13 99.9743 9.3829 1 50 99.9743 9.3829 INE094A14BL3 HPCL 52D 30-Dec-13 99.9269 8.9003 1 190 99.9269 8.9003 INE511C14IZ7 MAGMA FINCORP 59D 30-Dec-13 99.9015 8.9970 2 175 99.9015 8.9970 INE804I14FS4 ECL FIN 59D 30-Dec-13 99.9015 8.9970 1 165 99.9015 8.9970 INE094A14BL3 HPCL 52D 30-Dec-13 99.9026 8.8964 2 145 99.9026 8.8964 INE508F14537 RASHTRIYA ISPAT 60D 30-Dec-13 99.9025 8.9056 1 125 99.9025 8.9056 INE296A14GV2 BAJAJ FIN 27D 30-Dec-13 99.9269 8.9003 1 90 99.9269 8.9003 INE242A14FF1 IOC 59D 30-Dec-13 99.9031 8.8507 1 70 99.9031 8.8507 INE912E14EK4 SBI GLOBAL FACTORS 35D 30-Dec-13 99.9269 8.9003 1 25 99.9269 8.9003 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.8761 9.0594 2 285 99.8734 9.2535 INE804I14FW6 ECL FIN 33D 31-Dec-13 99.8800 8.7705 1 45 99.8800 8.7705 INE013A14OB7 RELIANCE CAP 90D 8-Jan-14 99.6772 9.8503 1 50 99.6772 9.8503 INE977J14AH0 TRAPTI TRADING 62D 27-Jan-14 99.1612 9.6485 1 2 99.1612 9.6485 INE140A14CQ1 PIRAMAL ENT 90D 29-Jan-14 99.1869 8.8004 1 10 99.1869 8.8004 INE140A14DH8 PIRAMAL ENT 57D 6-Feb-14 98.9829 8.9299 2 150 98.9829 8.9299 INE140A14CG2 PIRAMAL ENT 133D 21-Feb-14 98.6368 8.8499 1 100 98.6368 8.8499 INE866I14HZ4 INDIA INFOLINE FIN 60D 21-Feb-14 98.4859 9.8446 1 50 98.4859 9.8446 INE860H14NU8 ADITYA BIRLA FIN 59D 21-Feb-14 98.6374 8.8460 1 50 98.6374 8.8460 INE557F14BY1 NHB 88D 24-Feb-14 98.5932 8.6801 1 50 98.5932 8.6801 INE582L14266 TATA HOUSING 62D 24-Feb-14 98.5268 9.2501 1 25 98.5268 9.2501 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 94.9888 9.5800 1 25 94.9888 9.5800 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 93.3367 9.5100 1 5 93.3367 9.5100 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com