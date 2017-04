Dec 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.9747 9.2368 3 425 99.9747 9.2368 INE580B14AK3 GRUH FIN 140D 31-Dec-13 99.9758 8.8351 1 50 99.9758 8.8351 INE860H14NE2 ADITYA BIRLA FIN 55D 31-Dec-13 99.9758 8.8351 1 50 99.9758 8.8351 INE804I14FW6 ECL FIN 33D 31-Dec-13 99.9747 9.2368 2 45 99.9747 9.2368 INE001A14JE6 HDFC 73D 6-Jan-14 99.8118 9.8326 1 150 99.8118 9.8326 INE001A14JF3 HDFC 74D 10-Jan-14 99.7608 8.7517 1 25 99.7608 8.7517 INE532F14MS3 EDELWEISS FIN SERV 68D 20-Jan-14 99.4427 9.7407 1 50 99.4427 9.7407 INE556F14858 SIDBI 60D 21-Jan-14 99.5002 8.7306 1 5 99.5002 8.7306 INE155A14DD5 TATA MOTORS 72D 23-Jan-14 99.4361 8.9996 1 5 99.4361 8.9996 INE486A14636 CESC 63D 10-Feb-14 99.0212 8.7998 1 5 99.0212 8.7998 INE169A14AE0 COROMANDEL 59D 21-Feb-14 98.7312 8.8503 1 50 98.7312 8.8503 INE169A14AE0 COROMANDEL 59D 21-Feb-14 98.7577 8.8297 2 50 98.7577 8.8297 INE001A14JL1 HDFC 90D 25-Feb-14 98.6368 8.8499 2 300 98.6368 8.8499 INE137K14055 HPCL-MITTAL ENERGY 60D 25-Feb-14 98.6180 8.9737 1 100 98.6180 8.9737 INE001A14JL1 HDFC 90D 25-Feb-14 98.6604 8.8499 2 50 98.6604 8.8499 INE705L14347 VODAFONE (I) 365D 25-Feb-14 98.6387 8.9952 1 25 98.6387 8.9952 INE556F14890 SIDBI 60D 25-Feb-14 98.6635 8.6742 1 20 98.6635 8.6742 INE148I14BS5 INDIABULLS HOUSING 90D 25-Feb-14 98.6036 9.0685 1 13.5 98.6036 9.0685 INE556F14882 SIDBI 89D 26-Feb-14 98.6355 8.7057 1 200 98.6355 8.7057 INE033L14AA3 TATA CAP HOUSING 91D 26-Feb-14 98.6209 8.8002 1 25 98.6209 8.8002 INE306N14AV5 TATA CAP FIN SERV 90D 27-Feb-14 98.5979 8.7974 1 50 98.5979 8.7974 INE015A14120 RANBAXY LAB 88D 28-Feb-14 98.5685 8.8348 1 100 98.5685 8.8348 INE523H14KD4 JM FIN PRODUCTS 364D 28-Feb-14 98.5047 9.2345 1 50 98.5047 9.2345 INE860H14NN3 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Feb-14 98.5709 8.8197 1 50 98.5709 8.8197 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 98.5812 8.7553 1 34.95 98.5812 8.7553 INE660A14KB3 SUNDARAM FIN 90D 4-Mar-14 98.4294 9.1003 2 50 98.4294 9.1003 INE756I14239 HDB FIN SERV 364D 12-Mar-14 98.2366 9.0999 1 25 98.2366 9.0999 INE121A14HS6 CHOLAMANDALAM INV 363D 13-Mar-14 98.1932 9.2002 1 50 98.1932 9.2002 INE667F14796 SUNDARAM BNP 364D 14-Mar-14 98.2178 8.9501 1 10 98.2178 8.9501 INE523H14KO1 JM FIN PRODUCTS 346D 20-Mar-14 97.9782 9.4148 1 50 97.9782 9.4148 INE148I14CD5 INDIABULLS HOUSING 90D 24-Mar-14 97.8935 9.3502 1 25 97.8935 9.3502 INE296A14GD0 BAJAJ FIN 172D 25-Mar-14 97.9494 8.9899 1 25 97.9494 8.9899 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 97.8762 9.0001 1 125 97.8762 9.0001 INE523H14LK7 JM FIN PRODUCTS 318D 2-Jun-14 95.8139 10.3551 1 100 95.8139 10.3551 INE523H14LL5 JM FIN PRODUCTS 326D 10-Jun-14 95.6061 10.3548 1 50 95.6061 10.3548 INE371K14100 TATA REALTY 364D 18-Jul-14 94.4300 10.7649 1 3 94.4300 10.7649 INE001A14JQ0 HDFC 364D 26-Dec-14 91.2050 9.7500 1 35 91.2050 9.7500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com