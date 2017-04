Jan 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE179J14877 BIRLA TMT HOLDINGS 57D 3-Jan-14 99.9767 8.5065 1 30 99.9767 8.5065 INE001A14JE6 HDFC 73D 6-Jan-14 99.9179 7.4978 2 220 99.9179 7.4978 INE001A14JF3 HDFC 74D 10-Jan-14 99.8468 8.0005 1 50 99.8468 8.0005 INE001A14JI7 HDFC 77D 21-Jan-14 99.5742 8.2149 3 50 99.5853 7.9998 INE556F14858 SIDBI 60D 21-Jan-14 99.5646 8.3999 2 50 99.5672 8.3505 INE001A14HZ5 HDFC 265D 24-Jan-14 99.5022 8.3003 1 75 99.5022 8.3003 INE242A14FH7 IOC 58D 31-Jan-14 99.3441 8.3098 5 625 99.3449 8.2996 INE514E14FH1 EXIM 60D 11-Feb-14 99.0545 8.7100 1 50 99.0545 8.7100 INE511C14JF7 MAGMA FINCORP 91D 20-Feb-14 98.7911 9.1153 1 75 98.7911 9.1153 INE556F14759 SIDBI 365D 4-Mar-14 98.5742 8.6548 1 50 98.5742 8.6548 INE140A14DQ9 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 5-Mar-14 98.4404 9.4799 1 100 98.4404 9.4799 INE860H14NP8 ADITYA BIRLA FIN 91D 6-Mar-14 98.5122 8.7500 1 50 98.5122 8.7500 INE001A14JH9 HDFC 142D 20-Mar-14 98.1977 8.7002 2 200 98.1977 8.7002 INE019A14015 JSW STEEL 279D 20-Mar-14 98.0926 9.2174 1 25 98.0926 9.2174 INE208A14592 ASHOK LEYLAND 155D 25-Mar-14 97.9233 9.4399 1 40 97.9233 9.4399 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 91.5792 9.7000 1 125 91.5792 9.7000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com