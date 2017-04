Jan 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14JF3 HDFC 74D 10-Jan-14 99.9766 8.5430 1 50 99.9766 8.5430 INE523H14MK5 JM FIN PRODUCTS 60D 20-Jan-14 99.7554 8.9498 1 10 99.7554 8.9498 INE532F14MW5 EDELWEISS FIN SERV 65D 24-Jan-14 99.6369 9.5010 1 25 99.6369 9.5010 INE301A14983 RAYMOND 90D 27-Jan-14 99.5987 8.6509 1 5 99.5987 8.6509 INE532F14NH4 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jan-14 99.4456 9.2493 3 625 99.4456 9.2493 INE531F14AR2 EDELWEISS SECURITIES 30D31-Jan-14 99.4456 9.2493 2 300 99.4456 9.2493 INE804I14GH5 ECL FIN 30D 31-Jan-14 99.4456 9.2493 1 50 99.4456 9.2493 INE242A14FH7 IOC 58D 31-Jan-14 99.5048 8.6499 1 25 99.5048 8.6499 INE881J14EW5 SREI EQUIPMENT FIN 59D 31-Jan-14 99.5019 8.7008 1 5 99.5019 8.7008 INE140A14DH8 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 6-Feb-14 99.3295 8.7994 1 100 99.3295 8.7994 INE532F14MV7 EDELWEISS FIN SERV 90D 18-Feb-14 99.0685 8.7999 1 10 99.0685 8.7999 INE557F14BY1 NATIONAL HOUSING BK 88D 24-Feb-14 98.9155 8.6996 1 100 98.9155 8.6996 INE043D14GT6 IDFC 85D 25-Feb-14 98.9784 8.1898 1 25 98.9784 8.1898 INE804I14GK9 ECL FIN 55D 25-Feb-14 98.8419 9.0991 1 25 98.8419 9.0991 INE556F14890 SIDBI 60D 25-Feb-14 98.8980 8.6534 1 2 98.8980 8.6534 INE881J14EX3 SREI EQUIPMENT FIN 90D 3-Mar-14 98.7242 8.8997 1 5 98.7242 8.8997 INE233A14CI1 GODREJ INDUSTRIES 90D 6-Mar-14 98.6753 8.7501 1 45 98.6753 8.7501 INE001A14JG1 HDFC 128D 6-Mar-14 98.6753 8.7501 1 25 98.6753 8.7501 INE155A14DJ2 TATA MOTORS 61D 10-Mar-14 98.6220 8.5000 2 100 98.6220 8.5000 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 98.5741 8.7997 1 80 98.5741 8.7997 INE580B14AX6 GRUH FIN 71D 14-Mar-14 98.4719 8.8502 2 100 98.4719 8.8502 INE705L14362 VODAFONE INDIA 363D 19-Mar-14 98.3870 8.8000 2 50 98.3870 8.8000 INE001A14JH9 HDFC 142D 20-Mar-14 98.3459 8.7700 1 295 98.3459 8.7700 INE514E14FK5 EXIM 84D 27-Mar-14 98.2069 8.6550 2 475 98.2069 8.6550 INE514E14FK5 EXIM 84D 27-Mar-14 98.2408 8.6001 1 25 98.2408 8.6001 INE001A14II9 HDFC 359D 2-Apr-14 97.8854 9.5000 1 16 97.8854 9.5000 INE308L14589 KARVY FIN SERV 87D 4-Apr-14 97.0681 12.9702 1 9.5 97.0681 12.9702 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 91.8911 9.8499 1 40 91.8911 9.8499 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com