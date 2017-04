Jan 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14CZ2 PIRAMAL ENTERPRISES 55D 16-Jan-14 99.9285 8.7054 1 100 99.9285 8.7054 INE001A14HY8 HDFC 364D 17-Jan-14 99.9047 8.7000 1 150 99.9047 8.7000 INE851M14917 VOLKSWAGEN FIN 60D 17-Jan-14 99.9034 8.8233 1 100 99.9034 8.8233 INE140A14CY5 PIRAMAL ENTERPRISES 56D 17-Jan-14 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE205A14390 SESA STERLITE 69D 27-Jan-14 99.7083 8.8985 1 25 99.7083 8.8985 INE101I14675 AFCONS INFRAST 62D 27-Jan-14 99.7066 8.9505 1 5 99.7066 8.9505 INE909H14EF3 TATA MOTORS FIN 69D 28-Jan-14 99.6893 8.7507 1 25 99.6893 8.7507 INE532F14NH4 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jan-14 99.5461 9.2451 5 550 99.5459 9.2501 INE531F14AR2 EDELWEISS SECURITIES 30D31-Jan-14 99.5460 9.2473 2 275 99.5464 9.2399 INE804I14GH5 ECL FIN 30D 31-Jan-14 99.5462 9.2450 2 100 99.5459 9.2501 INE557F14BZ8 NATIONAL HOUSING BK 60D 3-Feb-14 99.5595 8.4997 1 5 99.5595 8.4997 INE140A14DH8 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 6-Feb-14 99.4250 8.7954 1 100 99.4250 8.7954 INE532F14MV7 EDELWEISS FIN SERV 90D 18-Feb-14 99.1395 8.8002 1 10 99.1395 8.8002 INE140A14DQ9 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 5-Mar-14 98.8455 8.7003 1 50 98.8455 8.7003 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 98.7133 8.6503 1 25 98.7133 8.6503 INE660A14JX9 SUNDARAM FIN 111D 13-Mar-14 98.6104 8.7178 1 25 98.6104 8.7178 INE306N14AG6 TATA CAP FIN SERV 157D 14-Mar-14 98.5741 8.7997 1 25 98.5741 8.7997 INE296A14GD0 BAJAJ FIN 172D 25-Mar-14 98.3170 8.8001 2 50 98.3170 8.8001 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com