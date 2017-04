Jan 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14NJ1 ADITYA BIRLA FIN 63D 24-Jan-14 99.9335 8.0962 1 125 99.9335 8.0962 INE179J14919 BIRLA TMT HOLDINGS 63D 24-Jan-14 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE094A14BQ2 HPCL 34D 27-Jan-14 99.8654 8.1992 1 100 99.8654 8.1992 INE514E14FG3 EXIM 105D 27-Jan-14 99.8856 8.3608 1 50 99.8856 8.3608 INE205A14390 SESA STERLITE 69D 27-Jan-14 99.8844 8.4486 1 25 99.8844 8.4486 INE860H14NK9 ADITYA BIRLA FIN 64D 28-Jan-14 99.8628 8.3578 1 50 99.8628 8.3578 INE523E14KO8 L T FIN 56D 30-Jan-14 99.8171 8.3601 1 200 99.8171 8.3601 INE242A14FH7 IOC 58D 31-Jan-14 99.8031 8.0011 1 25 99.8031 8.0011 INE881J14EW5 SREI EQUIPMENT FIN 59D 31-Jan-14 99.7554 8.9498 1 4.25 99.7554 8.9498 INE001A14JN7 HDFC 59D 6-Feb-14 99.6209 8.6811 1 200 99.6209 8.6811 INE556F14874 SIDBI 70D 7-Feb-14 99.6011 8.5989 1 25 99.6011 8.5989 INE140A14DM8 PIRAMAL ENTERPRISES 56D 17-Feb-14 99.3996 8.4796 2 25 99.3996 8.4796 INE532F14LU1 EDELWEISS FIN SERV 180D 24-Feb-14 99.1916 8.7491 1 5 99.1916 8.7491 INE916D14PY4 KOTAK MAH PRIME 272D 27-Feb-14 99.1138 8.8205 1 25 99.1138 8.8205 INE178A14464 CHENNAI PETROLEUM 59D 3-Mar-14 99.0531 8.5103 2 125 99.0531 8.5103 INE891D14GT8 REDINGTON INDIA 60D 7-Mar-14 98.9120 8.9220 1 25 98.9120 8.9220 INE705L14362 VODAFONE INDIA 363D 19-Mar-14 98.6317 8.8835 1 150 98.6317 8.8835 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 98.6384 8.5397 1 100 98.6384 8.5397 INE306N14977 TATA CAP FIN SERV 361D 12-Aug-14 94.6815 10.1500 1 15 94.6815 10.1500 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 92.0354 9.6300 1 25 92.0354 9.6300 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com