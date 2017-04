Jan 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14FH3 MAH MAH FIN SERV 90D 30-Jan-14 99.8140 8.5021 5 400 99.8140 8.5021 INE804I14GH5 ECL FIN 30D 31-Jan-14 99.7729 9.2311 1 50 99.7729 9.2311 INE140A14DP1 PIRAMAL ENTERPRISES 30D 31-Jan-14 99.7908 8.5020 1 25 99.7908 8.5020 INE881J14EW5 SREI EQUIPMENT FIN 59D 31-Jan-14 99.7799 8.9460 1 15 99.7799 8.9460 INE866I14HR1 INDIA INFOLINE FIN 61D 3-Feb-14 99.7295 9.0000 1 5 99.7295 9.0000 INE331A14642 THE RAMCO CEMENTS 30D 7-Feb-14 99.6417 8.7500 1 5 99.6417 8.7500 INE296A14GH1 BAJAJ FIN 92D 11-Feb-14 99.5337 8.5498 4 100 99.5337 8.5498 INE866I14HV3 INDIA INFOLINE FIN 60D 11-Feb-14 99.5337 8.9998 1 5 99.5337 8.9998 INE916D14PI7 KOTAK MAH PRIME 342D 26-Feb-14 99.1387 9.0602 1 10 99.1387 9.0602 INE071G14658 ICICI HOME FIN 60D 3-Mar-14 99.0771 8.4999 1 50 99.0771 8.4999 INE242A14FI5 IOC 60D 7-Mar-14 98.9905 8.4597 2 100 98.9905 8.4597 INE242A14FJ3 IOC 60D 11-Mar-14 98.8984 8.4701 2 50 98.8984 8.4701 INE020E14BG0 STCI FIN 361D 11-Mar-14 98.8544 8.9998 1 3 98.8544 8.9998 INE121H14BN5 ILFS FIN SERV 364D 18-Mar-14 98.6860 8.9999 1 5 98.6860 8.9999 INE587B14KZ5 GE CAP SERV INDIA 90D 24-Mar-14 98.5741 8.7997 1 10 98.5741 8.7997 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 92.0654 9.6200 1 25 92.0654 9.6200 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com