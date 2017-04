Jan 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094A14BQ2 HPCL 34D 27-Jan-14 99.9124 8.0005 1 100 99.9124 8.0005 INE301A14983 RAYMOND 90D 27-Jan-14 99.9056 8.6221 1 0.2 99.9056 8.6221 INE205A14424 SESA STERLITE 70D 29-Jan-14 99.8504 9.1143 1 150 99.8504 9.1143 INE531F14AR2 EDELWEISS SECURITIES 30D31-Jan-14 99.7982 9.2257 1 100 99.7982 9.2257 INE306N14AW3 TATA CAP FIN SERV 63D 3-Feb-14 99.7322 8.9100 1 100 99.7322 8.9100 INE001A14JN7 HDFC 59D 6-Feb-14 99.6819 8.3198 1 265 99.6819 8.3198 INE306N14AT9 TATA CAP FIN SERV 91D 26-Feb-14 99.2117 8.5299 2 100 99.2117 8.5299 INE523E14KP5 L T FIN 84D 28-Feb-14 99.1892 8.5242 4 250 99.1896 8.5204 INE523E14KP5 L T FIN 84D 28-Feb-14 99.1657 8.5300 3 200 99.1657 8.5300 INE851M14842 VOLKSWAGEN FIN 143D 28-Feb-14 99.1657 8.5300 2 150 99.1657 8.5300 INE178A14464 CHENNAI PETROLEUM 59D 3-Mar-14 99.1126 8.6000 1 25 99.1126 8.6000 INE085A14453 CHAMBAL FERTILISERS 60D 3-Mar-14 99.1177 8.5502 1 25 99.1177 8.5502 INE860H14NP8 ADITYA BIRLA FIN 91D 6-Mar-14 98.9992 8.9996 1 5 98.9992 8.9996 INE085A14461 CHAMBAL FERTILISERS 60D 7-Mar-14 99.0016 8.5603 2 100 99.0016 8.5603 INE242A14FI5 IOC 60D 7-Mar-14 99.0143 8.4503 2 100 99.0143 8.4503 INE085A14461 CHAMBAL FERTILISERS 60D 7-Mar-14 99.0257 8.5504 1 25 99.0257 8.5504 INE535H14EF6 FULLERTON INDIA 90D 10-Mar-14 98.8469 9.2563 1 250 98.8469 9.2563 INE306N14BE9 TATA CAP FIN SERV 60D 10-Mar-14 98.9128 8.7215 1 100 98.9128 8.7215 INE851M14990 VOLKSWAGEN FIN 97D 13-Mar-14 98.8459 8.6972 1 100 98.8459 8.6972 INE306N14AG6 TATA CAP FIN SERV 157D 14-Mar-14 98.8223 8.6997 1 275 98.8223 8.6997 INE013A14OW3 RELIANCE CAP 90D 24-Mar-14 98.5462 8.9744 1 105 98.5462 8.9744 INE205A14176 SESA GOA 355D 26-Mar-14 98.5602 8.6001 2 75 98.5602 8.6001 INE296A14FK7 BAJAJ FIN 365D 8-Jul-14 95.7164 9.9000 1 5 95.7164 9.9000 INE705L14420 VODAFONE INDIA 365D 22-Jan-15 91.0970 9.7999 1 250 91.0970 9.7999 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com