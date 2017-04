Jan 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14FH7 IOC 58D 31-Jan-14 99.9775 8.2143 2 295 99.9775 8.2143 INE532F14NH4 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jan-14 99.9760 8.7621 1 90 99.9760 8.7621 INE481G14097 ULTRATECH CEMENT 60D 31-Jan-14 99.9778 8.1048 2 75 99.9778 8.1048 INE881J14EW5 SREI EQUIPMENT FIN 59D 31-Jan-14 99.9760 8.7621 1 30 99.9760 8.7621 INE523E14KJ8 L T FIN 60D 31-Jan-14 99.9770 8.3969 1 25 99.9770 8.3969 INE476M14095 LT HOUSING FIN 60D 31-Jan-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE140A14DP1 PIRAMAL ENTERPRISES 30D 31-Jan-14 99.9770 8.3969 1 25 99.9770 8.3969 INE019A14056 JSW STEEL 60D 3-Feb-14 99.9037 8.7958 1 25 99.9037 8.7958 INE013A14OH4 RELIANCE CAP 91D 4-Feb-14 99.9031 8.8507 1 5 99.9031 8.8507 INE178A14449 CHENNAI PETROLEUM 60D 7-Feb-14 99.8401 8.3510 1 25 99.8401 8.3510 INE055A14AB7 CENTURY TEXTILES AND 60D11-Feb-14 99.7230 8.4488 1 25 99.7230 8.4488 INE091A14345 NIRMA 57D 28-Feb-14 99.3174 8.6504 1 100 99.3174 8.6504 INE137K14063 HPCL-MITTAL ENERGY 60D 28-Feb-14 99.3143 9.0003 1 25 99.3143 9.0003 INE036A14423 RELIANCE INFRAST 60D 28-Feb-14 99.2387 10.0002 1 5 99.2387 10.0002 INE178A14464 CHENNAI PETROLEUM 59D 3-Mar-14 99.2916 8.4003 1 25 99.2916 8.4003 INE019A14080 JSW STEEL 71D 14-Mar-14 99.0201 8.6001 1 25 99.0201 8.6001 INE001A14JH9 HDFC 142D 20-Mar-14 98.8309 8.8116 4 250 98.8309 8.8116 INE013A14OW3 RELIANCE CAP 90D 24-Mar-14 98.7100 9.0001 1 100 98.7100 9.0001 INE036A14415 RELIANCE INFRAST 91D 24-Mar-14 98.5995 9.9701 1 5 98.5995 9.9701 INE514E14FK5 EXIM 84D 27-Mar-14 98.7234 8.4281 2 125 98.7231 8.4303 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com