Jan 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14BZ8 NATIONAL HOUSING BK 60D 3-Feb-14 99.9335 8.0962 2 450 99.9335 8.0962 INE306N14AW3 TATA CAP FIN SERV 63D 3-Feb-14 99.9304 8.4795 3 325 99.9292 8.6201 INE660A14KC1 SUNDARAM FIN 61D 3-Feb-14 99.9322 8.2546 1 50 99.9322 8.2546 INE179J14927 BIRLA TMT HOLDINGS 60D 3-Feb-14 99.9294 8.5957 1 25 99.9294 8.5957 INE774D14FP6 MAH MAH FIN SERV 68D 4-Feb-14 99.9085 8.3603 3 275 99.9097 8.2473 INE001A14JN7 HDFC 59D 6-Feb-14 99.8646 8.2480 2 175 99.8646 8.2480 INE289B14491 GIC HOUSING FIN 90D 6-Feb-14 99.8605 8.4981 1 100 99.8605 8.4981 INE013A14OV5 RELIANCE CAP 45D 6-Feb-14 99.8645 8.2541 1 30 99.8645 8.2541 INE556F14874 SIDBI 70D 7-Feb-14 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE169A14AB6 COROMANDEL 61D 10-Feb-14 99.7704 8.3997 2 100 99.7704 8.3997 INE001A14JK3 HDFC 91D 10-Feb-14 99.7653 8.5867 1 80 99.7653 8.5867 INE296A14GH1 BAJAJ FIN 92D 11-Feb-14 99.7460 8.4496 1 50 99.7460 8.4496 INE694L14160 TALWANDI SABO 62D 12-Feb-14 99.7164 8.6507 1 25 99.7164 8.6507 INE532F14LU1 EDELWEISS FIN SERV 180D 24-Feb-14 99.5019 8.7008 1 100 99.5019 8.7008 INE860H14NQ6 ADITYA BIRLA FIN 80D 24-Feb-14 99.4344 8.6508 2 100 99.4344 8.6508 INE557F14BY1 NATIONAL HOUSING BK 88D 24-Feb-14 99.4471 8.4559 3 80 99.4475 8.4493 INE582L14266 TATA HOUSING 62D 24-Feb-14 99.4007 9.1693 1 5 99.4007 9.1693 INE804I14GK9 ECL FIN 55D 25-Feb-14 99.4784 8.6992 1 100 99.4784 8.6992 INE306N14AM4 TATA CAP FIN SERV 113D 28-Feb-14 99.3417 8.6383 1 70 99.3417 8.6383 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.2151 8.7501 3 450 99.2151 8.7501 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.2864 8.7445 2 300 99.2864 8.7445 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D 5-Mar-14 99.2151 8.7501 2 300 99.2151 8.7501 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D 5-Mar-14 99.2865 8.7437 2 300 99.2864 8.7445 INE001A14JG1 HDFC 128D 6-Mar-14 99.2046 8.6073 1 50 99.2046 8.6073 INE114A14AG1 SAIL 59D 7-Mar-14 99.2016 8.3932 1 125 99.2016 8.3932 INE860H14NY0 ADITYA BIRLA FIN 59D 7-Mar-14 99.1727 8.6995 2 75 99.1727 8.6995 INE580B14AX6 GRUH FIN 71D 14-Mar-14 99.0167 8.6302 3 100 99.0167 8.6302 INE580B14AX6 GRUH FIN 71D 14-Mar-14 99.1000 8.4996 1 25 99.1000 8.4996 INE572E14254 PNB HOUSING FIN 90D 18-Mar-14 98.9797 8.7500 1 100 98.9797 8.7500 INE532F14MX3 EDELWEISS FIN SERV 115D 20-Mar-14 98.9026 8.9999 1 100 98.9026 8.9999 INE532F14NC5 EDELWEISS FIN SERV 91D 21-Mar-14 98.8477 9.2498 1 200 98.8477 9.2498 INE178A14480 CHENNAI PETROLEUM 59D 21-Mar-14 98.8560 8.6202 2 75 98.8560 8.6202 INE013A14OW3 RELIANCE CAP 90D 24-Mar-14 98.7257 9.0601 2 150 98.7063 9.1998 INE013A14OW3 RELIANCE CAP 90D 24-Mar-14 98.8085 8.9825 2 100 98.8085 8.9825 INE587B14KZ5 GE CAP SERV INDIA 90D 24-Mar-14 98.8587 8.5997 1 10 98.8587 8.5997 INE891K14164 AXIS FIN 60D 25-Mar-14 98.7474 8.7358 2 25 98.7474 8.7358 INE523H14KK9 JM FIN PRODUCTS 365D 25-Mar-14 98.7143 8.9697 1 1 98.7143 8.9697 INE982D14653 GODREJ BOYCE 69D 26-Mar-14 98.7547 8.5234 1 15 98.7547 8.5234 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 98.0294 9.7832 2 15 98.0162 9.8499 INE535H14DL6 FULLERTON INDIA 364D 29-Apr-14 97.5264 10.5200 1 3.75 97.5264 10.5200 INE667F14861 SUNDARAM BNP 365D 29-Apr-14 97.6320 10.0600 1 1 97.6320 10.0600 INE851M14529 VOLKSWAGEN FIN 365D 2-May-14 97.5794 9.9498 1 12.4 97.5794 9.9498 INE404K14661 SHAPOORJI PALLONJI 200D 20-Jun-14 96.2705 10.1000 2 50 96.2705 10.1000 =============================================================================================== *: Crores