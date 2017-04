Feb 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14JN7 HDFC 59D 6-Feb-14 99.9778 8.1048 1 60 99.9778 8.1048 INE296A14GH1 BAJAJ FIN 92D 11-Feb-14 99.8646 8.2480 3 75 99.8646 8.2480 INE178A14456 CHENNAI PETROLEUM 60D 11-Feb-14 99.8646 8.2480 1 30 99.8646 8.2480 INE557F14BY1 NATIONAL HOUSING BK 88D 24-Feb-14 99.5582 8.5249 1 50 99.5582 8.5249 INE416L14523 EROS INTERNATIONAL 60D 24-Feb-14 99.3874 11.8409 1 1 99.3874 11.8409 INE114A14AF3 SAIL 60D 25-Feb-14 99.5595 8.4997 1 5 99.5595 8.4997 INE036A14431 RELIANCE INFRAST 60D 25-Feb-14 99.4238 10.5766 2 1 99.4238 10.5766 INE958G14JV8 RELIGARE FINVEST 364D 28-Feb-14 99.4023 9.5423 1 55 99.4023 9.5423 INE523E14KP5 L T FIN 84D 28-Feb-14 99.4992 8.3505 1 5 99.4992 8.3505 INE660A14KE7 SUNDARAM FIN 90D 6-Mar-14 99.3292 8.4998 1 50 99.3292 8.4998 INE860H14NP8 ADITYA BIRLA FIN 91D 6-Mar-14 99.3166 8.9699 1 5 99.3166 8.9699 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 98.7942 8.7351 1 100 98.7942 8.7351 INE242A14FO3 IOC 60D 28-Mar-14 98.8283 8.4851 1 25 98.8283 8.4851 INE705L14412 VODAFONE INDIA 212D 23-May-14 97.1175 10.1247 1 13.5 97.1175 10.1247 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 94.1644 9.7500 3 100 94.1644 9.7500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com