Feb 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE486A14636 CESC 63D 10-Feb-14 99.9280 8.7650 3 190 99.9294 8.5957 INE001A14JK3 HDFC 91D 10-Feb-14 99.9308 8.4225 2 180 99.9321 8.2668 INE523H14MH1 JM FIN PRODUCTS 91D 10-Feb-14 99.9261 8.9978 2 50 99.9261 8.9978 INE860H14NS2 ADITYA BIRLA FIN 60D 10-Feb-14 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE121A14IZ9 CHOLAMANDALAM 60D 11-Feb-14 99.9015 8.9970 1 35 99.9015 8.9970 INE178A14456 CHENNAI PETROLEUM 60D 11-Feb-14 99.9061 8.5764 1 1 99.9061 8.5764 INE996L14037 CREDIT SUISSE FIN 364D 12-Feb-14 99.8818 8.6388 1 125 99.8818 8.6388 INE523H14MI9 JM FIN PRODUCTS 91D 12-Feb-14 99.8769 8.9974 1 75 99.8769 8.9974 INE202B14AB3 DEWAN HOUSING FIN 60D 14-Feb-14 99.8291 8.9239 2 50 99.8287 8.9474 INE881J14FB6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 17-Feb-14 99.7508 9.1185 1 100 99.7508 9.1185 INE557F14BY1 NATIONAL HOUSING BK 88D 24-Feb-14 99.6034 8.5491 1 50 99.6034 8.5491 INE804I14GJ1 ECL FIN 54D 24-Feb-14 99.5780 9.0990 1 50 99.5780 9.0990 INE043D14GL3 IDFC 157D 28-Feb-14 99.5000 8.7341 1 4 99.5000 8.7341 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 05-Mar-14 99.3810 8.7434 4 250 99.3811 8.7425 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D05-Mar-14 99.3811 8.7425 1 200 99.3811 8.7425 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D05-Mar-14 99.4526 8.7348 1 200 99.4526 8.7348 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 05-Mar-14 99.4524 8.7380 1 100 99.4524 8.7380 INE660A14KE7 SUNDARAM FIN 90D 06-Mar-14 99.3755 8.4954 1 50 99.3755 8.4954 INE233A14CA8 GODREJ INDUSTRIES 161D 14-Mar-14 99.1774 8.6497 1 25 99.1774 8.6497 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.1052 8.4500 1 25 99.1052 8.4500 INE557F14CD3 NATIONAL HOUSING BK 48D 25-Mar-14 99.0086 8.4996 1 25 99.0086 8.4996 INE580B14AY4 GRUH FIN 53D 25-Mar-14 99.0028 8.5499 1 5 99.0028 8.5499 INE860H14NZ7 ADITYA BIRLA FIN 70D 26-Mar-14 98.8928 8.6947 1 100 98.8928 8.6947 INE306N14BB5 TATA CAP FIN SERV 82D 26-Mar-14 98.9326 8.9501 1 5 98.9326 8.9501 INE155A14DO2 TATA MOTORS 49D 27-Mar-14 98.8855 8.5704 1 100 98.8855 8.5704 INE975G14049 ILFS TRANSPORTATION 50D 27-Mar-14 98.5741 10.9996 1 50 98.5741 10.9996 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 98.8462 8.6950 1 75 98.8462 8.6950 INE242A14FO3 IOC 60D 28-Mar-14 98.9463 8.4499 1 25 98.9463 8.4499 INE242A14FO3 IOC 60D 28-Mar-14 98.8718 8.4998 1 25 98.8718 8.4998 INE081A14148 TATA STEEL 81D 28-Mar-14 98.8259 8.8498 1 10 98.8259 8.8498 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 98.2821 9.3824 2 85 98.2789 9.4000 INE001A14JV0 HDFC 89D 05-May-14 97.8230 9.6701 1 100 97.8230 9.6701 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 95.6317 9.7500 1 15 95.6317 9.7500 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 94.2592 9.7500 4 100 94.2592 9.7500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com