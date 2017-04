Feb 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14465 SESA STERLITE 63D 14-Feb-14 99.9479 9.5063 4 200 99.9480 9.4949 INE738C14339 BHARAT ALUMINIUM 63D 14-Feb-14 99.9477 9.5497 2 50 99.9477 9.5497 INE580B14AS6 GRUH FIN 59D 14-Feb-14 99.9507 9.0017 1 50 99.9507 9.0017 INE816K14120 RSPL 59D 14-Feb-14 99.9487 9.3671 1 50 99.9487 9.3671 INE916D14PW8 KOTAK MAH PRIME 273D 19-Feb-14 99.8416 8.2725 1 50 99.8416 8.2725 INE404K14638 SHAPOORJI PALLONJI 118D 20-Feb-14 99.7868 9.7480 3 100 99.7868 9.7480 INE916D14PH9 KOTAK MAH PRIME 339D 20-Feb-14 99.7868 9.7480 1 50 99.7868 9.7480 INE140A14CG2 PIRAMAL ENTERPRISES133D 21-Feb-14 99.7848 8.7464 1 100 99.7848 8.7464 INE860H14NU8 ADITYA BIRLA FIN 59D 21-Feb-14 99.7849 8.7423 3 95 99.7849 8.7423 INE557F14BY1 NATIONAL HOUSING BK 88D 24-Feb-14 99.7186 8.5834 1 50 99.7186 8.5834 INE851M14941 VOLKSWAGEN FIN 92D 25-Feb-14 99.6915 8.6885 1 100 99.6915 8.6885 INE043D14GT6 IDFC 85D 25-Feb-14 99.6905 8.7168 1 50 99.6905 8.7168 INE085A14446 CHAMBAL FERTILISERS 60D 28-Feb-14 99.6070 9.0007 1 25 99.6070 9.0007 INE414G14BI6 MUTHOOT FIN 25D 28-Feb-14 99.6014 9.1295 1 10 99.6014 9.1295 INE572E14247 PNB HOUSING FIN 90D 3-Mar-14 99.5376 8.9242 1 70 99.5376 8.9242 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.4565 9.4989 4 200 99.4566 9.4964 INE205A14358 SESA STERLITE 122D 10-Mar-14 99.3700 8.9003 1 25 99.3700 8.9003 INE245A14065 THE TATA POWER 56D 13-Mar-14 99.3431 8.6198 1 5 99.3431 8.6198 INE860H14OE0 ADITYA BIRLA FIN 60D 24-Mar-14 99.0916 8.5796 1 5 99.0916 8.5796 INE094A14BB4 HPCL 364D 11-Apr-14 98.5154 9.6499 1 50 98.5154 9.6499 INE851M14578 VOLKSWAGEN FIN 345D 25-Apr-14 98.1022 9.9450 1 25 98.1022 9.9450 INE851M14578 VOLKSWAGEN FIN 345D 25-Apr-14 98.0750 9.9502 1 25 98.0750 9.9502 INE523E14KG4 L T FIN 196D 29-Apr-14 97.9813 9.8948 1 50 97.9813 9.8948 INE001A14JU2 HDFC 126D 10-Jun-14 96.8941 9.9999 1 50 96.8941 9.9999 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 96.7461 9.9002 1 50 96.7461 9.9002 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 95.4702 9.8399 1 10 95.4702 9.8399 INE535H14EC3 FULLERTON INDIA 365D 24-Sep-14 93.9733 10.4501 1 50 93.9733 10.4501 INE535H14EC3 FULLERTON INDIA 365D 24-Sep-14 93.9717 10.4999 1 10 93.9717 10.4999 INE404K14653 SHAPOORJI PALLONJI 338D 31-Oct-14 93.1027 10.4001 1 25 93.1027 10.4001 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com