Feb 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE763G14AK4 ICICI SECURITIES 59D 21-Feb-14 99.9769 8.4334 1 25 99.9769 8.4334 INE580B14AT4 GRUH FIN 59D 21-Feb-14 99.9769 8.4334 1 25 99.9769 8.4334 INE140A14DB1 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 24-Feb-14 99.9066 8.5307 1 150 99.9066 8.5307 INE557F14BY1 NATIONAL HOUSING BK 88D 24-Feb-14 99.9080 8.4027 1 25 99.9080 8.4027 INE055A14AD3 CENTURY TEXTILES 60D 24-Feb-14 99.8983 9.2896 1 9 99.8983 9.2896 INE001A14JL1 HDFC 90D 25-Feb-14 99.8837 8.4998 3 175 99.8837 8.4998 INE137K14055 HPCL-MITTAL ENERGY 60D 25-Feb-14 99.8803 8.7486 1 100 99.8803 8.7486 INE043D14GT6 IDFC 85D 25-Feb-14 99.8837 8.4998 1 25 99.8837 8.4998 INE532F14MI4 EDELWEISS FIN SERV 162D 26-Feb-14 99.8506 9.1021 2 100 99.8506 9.1021 INE306N14AM4 TATA CAP FIN SERV 113D 28-Feb-14 99.8098 8.6944 1 180 99.8098 8.6944 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 99.8162 8.4013 1 45 99.8162 8.4013 INE523E14KP5 L T FIN 84D 28-Feb-14 99.8334 8.7015 1 25 99.8334 8.7015 INE556F14742 SIDBI 365D 28-Feb-14 99.8392 8.3981 1 0.05 99.8392 8.3981 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D 5-Mar-14 99.6827 9.6819 1 200 99.6827 9.6819 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D 5-Mar-14 99.6893 8.7507 1 50 99.6893 8.7507 INE114A14AG1 SAIL 59D 7-Mar-14 99.6560 8.3996 1 500 99.6560 8.3996 INE556F14924 SIDBI 31D 13-Mar-14 99.5059 8.6306 2 300 99.5059 8.6306 INE178A14498 CHENNAI PETROLEUM 28D 18-Mar-14 99.3941 8.9001 1 5 99.3941 8.9001 INE705L14362 VODAFONE INDIA 363D 19-Mar-14 99.3569 8.7500 2 100 99.3569 8.7500 INE306N14BN0 TATA CAP FIN SERV 32D 21-Mar-14 99.2933 8.9574 3 175 99.2900 9.0001 INE242A14FN5 IOC 60D 25-Mar-14 99.2213 8.6805 2 25 99.2213 8.6805 INE557F14CD3 NATIONAL HOUSING BK48D 25-Mar-14 99.2392 8.4794 1 10 99.2392 8.4794 INE866I14IG2 INDIA INFOLINE FIN 61D 26-Mar-14 99.1724 9.2301 1 25 99.1724 9.2301 INE514E14FK5 EXIM 84D 27-Mar-14 99.1869 8.8004 1 20 99.1869 8.8004 INE140A14DZ0 PIRAMAL ENTERPRISES 77D 3-Apr-14 98.8929 9.7289 1 25 98.8929 9.7289 INE217K14246 RELIANCE HOME FIN 90D 17-Apr-14 98.4194 10.4676 1 10 98.4194 10.4676 INE860H14OB6 ADITYA BIRLA FIN 90D 17-Apr-14 98.4661 10.1535 1 4 98.4661 10.1535 INE511C14IE2 MAGMA FINCORP 358D 15-May-14 97.6252 10.5701 1 15 97.6252 10.5701 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 95.6582 9.9800 1 5 95.6582 9.9800 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 92.6633 10.1401 1 50 92.6633 10.1401 =============================================================================================== *: Crores