Feb 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE759E14703 LT FINCORP 60D 24-Feb-14 99.9302 8.4983 1 75 99.9302 8.4983 INE027E14325 FAMILY CREDIT 60D 24-Feb-14 99.9302 8.4983 1 75 99.9302 8.4983 INE557F14BY1 NATIONAL HOUSING BK 88D 24-Feb-14 99.9322 8.2546 2 50 99.9322 8.2546 INE532F14LU1 EDELWEISS FIN SERV 180D 24-Feb-14 99.9270 8.8882 1 20 99.9270 8.8882 INE804I14GK9 ECL FIN 55D 25-Feb-14 99.9027 8.8873 1 110 99.9027 8.8873 INE705L14347 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-14 99.9026 8.8964 1 100 99.9026 8.8964 INE556F14890 SIDBI 60D 25-Feb-14 99.9086 8.3479 1 100 99.9086 8.3479 INE001A14JL1 HDFC 90D 25-Feb-14 99.9075 8.4484 2 75 99.9075 8.4484 INE140A14CI8 PIRAMAL ENTERPRISES137D 25-Feb-14 99.9069 8.5033 1 25 99.9069 8.5033 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.7647 9.5669 5 560 99.7668 9.4797 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.7100 8.8462 2 235 99.7132 8.7486 INE001A14JG1 HDFC 128D 6-Mar-14 99.6964 8.5501 1 25 99.6964 8.5501 INE660A14JX9 SUNDARAM FIN 111D 13-Mar-14 99.5110 8.9681 1 25 99.5110 8.9681 INE114A14AJ5 SAIL 56D 14-Mar-14 99.5133 8.5007 3 250 99.5133 8.5007 INE705L14362 VODAFONE INDIA 363D 19-Mar-14 99.3808 8.7463 2 150 99.3813 8.7397 INE020E14CX3 STCI FIN 52D 20-Mar-14 99.3570 8.7487 1 17 99.3570 8.7487 INE306N14BN0 TATA CAP FIN SERV 32D 21-Mar-14 99.3136 9.0096 1 100 99.3136 9.0096 INE242A14FP0 IOC 55D 24-Mar-14 99.2682 8.6799 1 80 99.2682 8.6799 INE242A14FN5 IOC 60D 25-Mar-14 99.2448 8.6795 1 25 99.2448 8.6795 INE178A14316 CHENNAI PETROLEUM 342D 26-Mar-14 99.2657 9.0001 1 25 99.2657 9.0001 INE909H14EM9 TATA MOTORS FIN 61D 26-Mar-14 99.1840 9.0997 1 5 99.1840 9.0997 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.1425 9.0198 1 50 99.1425 9.0198 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 98.5651 9.8401 2 40 98.5651 9.8401 INE043D14HB2 IDFC 83D 15-May-14 97.7592 10.0800 1 4 97.7592 10.0800 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 94.5245 9.8800 1 50 94.5245 9.8800 INE306N14BJ8 TATA CAP FIN SERV 364D 28-Jan-15 91.3816 10.0950 1 1 91.3816 10.0950 =============================================================================================== *: Crores