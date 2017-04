Feb 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14890 SIDBI 60D 25-Feb-14 99.9775 8.2044 3 275 99.9778 8.1048 INE804I14GK9 ECL FIN 55D 25-Feb-14 99.9760 8.7621 3 200 99.9760 8.7621 INE085A14438 CHAMBAL FERTILISERS 60D25-Feb-14 99.9767 8.5065 1 125 99.9767 8.5065 INE148I14BS5 INDIABULLS HOUSING 90D 25-Feb-14 99.9773 8.2874 1 60 99.9773 8.2874 INE013A14OR3 RELIANCE CAP 92D 28-Feb-14 99.9031 8.8507 1 100 99.9031 8.8507 INE958G14JV8 RELIGARE FINVEST 364D 28-Feb-14 99.8988 9.2439 1 50 99.8988 9.2439 INE055I14780 MAGMA HOUSING FIN 57D 28-Feb-14 99.9019 8.9604 1 10 99.9019 8.9604 INE140A14CP3 PIRAMAL ENTERPRISES126D 3-Mar-14 99.8605 8.4981 1 75 99.8605 8.4981 INE043D14GU4 IDFC 89D 4-Mar-14 99.8140 8.5021 1 100 99.8140 8.5021 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.7847 8.7505 3 380 99.7847 8.7505 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D 5-Mar-14 99.7847 8.7505 2 250 99.7847 8.7505 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.8086 8.7494 1 100 99.8086 8.7494 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D 5-Mar-14 99.8086 8.7494 1 100 99.8086 8.7494 INE155A14DK0 TATA MOTORS 56D 6-Mar-14 99.7668 8.5317 2 100 99.7668 8.5317 INE001A14JG1 HDFC 128D 6-Mar-14 99.7649 8.6014 1 25 99.7649 8.6014 INE114A14AG1 SAIL 59D 7-Mar-14 99.7475 8.3996 2 200 99.7475 8.3996 INE242A14FI5 IOC 60D 7-Mar-14 99.7451 8.4797 1 75 99.7451 8.4797 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 99.6560 8.3996 1 30 99.6560 8.3996 INE144H14339 DEUTSCHE INVESTMENTS 12-Mar-14 99.6315 9.0000 1 75 99.6315 9.0000 INE556F14924 SIDBI 31D 13-Mar-14 99.6071 8.4691 1 100 99.6071 8.4691 INE114A14AJ5 SAIL 56D 14-Mar-14 99.5875 8.3992 2 225 99.5875 8.3992 INE472A14CI5 BLUE STAR 60D 18-Mar-14 99.4456 9.2493 1 22 99.4456 9.2493 INE148I14CM6 INDIABULLS HOUSING 54D 18-Mar-14 99.4464 9.2359 1 10 99.4464 9.2359 INE008I14920 COX AND KINGS 114D 26-Mar-14 99.0755 11.3530 1 10 99.0755 11.3530 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.2171 9.0004 2 200 99.2171 9.0004 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 98.6492 9.8000 1 40 98.6492 9.8000 INE094O14084 DAIMLER FIN SERV 350D 21-Apr-14 98.4416 10.3182 1 70 98.4416 10.3182 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 95.8859 9.9750 1 50 95.8859 9.9750 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 96.1376 9.4001 1 0.05 96.1376 9.4001 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 93.8947 10.1425 2 25 93.8947 10.1425 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 92.8517 10.0000 3 60 92.8517 10.0000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com