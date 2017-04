Feb 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE306N14AT9 TATA CAP FIN SERV 91D 26-Feb-14 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE094O14191 DAIMLER FIN SERV 63D 28-Feb-14 99.9278 8.7907 1 50 99.9278 8.7907 INE081A14130 TATA STEEL 60D 3-Mar-14 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.8086 8.7494 3 151 99.8086 8.7494 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D 5-Mar-14 99.8086 8.7494 1 100 99.8086 8.7494 INE001A14JG1 HDFC 128D 6-Mar-14 99.7928 8.4224 6 275 99.7933 8.4002 INE114A14AG1 SAIL 59D 7-Mar-14 99.7704 8.3997 2 300 99.7704 8.3997 INE019A14023 JSW STEEL 263D 11-Mar-14 99.6623 8.8342 1 75 99.6623 8.8342 INE582L14258 TATA HOUSING 90D 12-Mar-14 99.6215 9.2452 1 25 99.6215 9.2452 INE114A14AJ5 SAIL 56D 14-Mar-14 99.6103 8.3998 1 75 99.6103 8.3998 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.4447 8.4923 2 150 99.4447 8.4923 INE306N14BN0 TATA CAP FIN SERV 32D 21-Mar-14 99.4167 8.9231 1 35 99.4167 8.9231 INE242A14FP0 IOC 55D 24-Mar-14 99.3569 8.7500 2 95 99.3569 8.7500 INE179J14AA8 BIRLA TMT HOLDINGS 59D 24-Mar-14 99.3752 8.4995 1 5 99.3752 8.4995 INE557F14CD3 NATIONAL HOUSING BK 48D 25-Mar-14 99.3545 8.4692 1 75 99.3545 8.4692 INE508F14586 RASHTRIYA ISPAT 40D 26-Mar-14 99.2880 9.0256 1 100 99.2880 9.0256 INE866I14IG2 INDIA INFOLINE FIN 61D 26-Mar-14 99.3068 9.0994 1 10 99.3068 9.0994 INE870D14353 NATIONAL FERTILIZERS 42D27-Mar-14 99.2555 9.1260 2 200 99.2555 9.1260 INE872A14FP4 SREI INFRAST FIN 52D 27-Mar-14 99.2096 9.6931 1 20 99.2096 9.6931 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.2414 9.0002 1 200 99.2414 9.0002 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.2665 8.9902 1 200 99.2665 8.9902 INE242A14FO3 IOC 60D 28-Mar-14 99.2623 8.7504 1 100 99.2623 8.7504 INE404K14661 SHAPOORJI PALLONJI 200D 20-Jun-14 96.7697 10.5949 1 25 96.7697 10.5949 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 95.9733 9.8800 1 50 95.9733 9.8800 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 95.7754 10.0000 1 5 95.7754 10.0000 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 95.7702 9.8900 2 160 95.7702 9.8900 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 94.5746 9.8767 2 75 94.5781 9.8700 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 92.8819 9.9901 2 50 92.8819 9.9901 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 92.6269 9.9500 1 40 92.6269 9.9500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com