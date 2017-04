Feb 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14NV6 ADITYA BIRLA FIN 60D 3-Mar-14 99.9318 8.3033 1 100 99.9318 8.3033 INE774D14FQ4 MAH MAH FIN SERV 90D 3-Mar-14 99.9322 8.2546 1 100 99.9322 8.2546 INE178A14464 CHENNAI PETROLEUM 59D 3-Mar-14 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE306N14BA7 TATA CAP FIN SERV 60D 4-Mar-14 99.9080 8.4027 4 300 99.9080 8.4027 INE580B14AV0 GRUH FIN 60D 4-Mar-14 99.9097 8.2473 1 300 99.9097 8.2473 INE463A14CQ7 BERGER PAINTS 60D 4-Mar-14 99.9091 8.3022 1 100 99.9091 8.3022 INE660A14KB3 SUNDARAM FIN 90D 4-Mar-14 99.9086 8.3479 1 75 99.9086 8.3479 INE179J14968 BIRLA TMT HOLDINGS 60D 4-Mar-14 99.9080 8.4027 1 25 99.9080 8.4027 INE759E14745 LT FINCORP 60D 4-Mar-14 99.9080 8.4027 1 25 99.9080 8.4027 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.9521 8.7371 3 830 99.9522 8.7277 INE532F14NI2 EDELWEISS FIN SERV 33D 5-Mar-14 99.8805 8.7332 5 765 99.8803 8.7486 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D 5-Mar-14 99.9522 8.7368 3 400 99.9522 8.7277 INE531F14AS0 EDELWEISS SECURITIES 33D 5-Mar-14 99.8803 8.7462 2 300 99.8803 8.7486 INE140A14DQ9 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 5-Mar-14 99.8857 8.3534 1 50 99.8857 8.3534 INE155A14DK0 TATA MOTORS 56D 6-Mar-14 99.8654 8.1992 1 100 99.8654 8.1992 INE101I14725 AFCONS INFRAST 79D 6-Mar-14 99.8528 8.9679 1 5 99.8528 8.9679 INE557F14CB7 NATIONAL HOUSING BK 58D 7-Mar-14 99.8420 8.2516 2 500 99.8420 8.2516 INE114A14AG1 SAIL 59D 7-Mar-14 99.8401 8.3510 1 250 99.8401 8.3510 INE738C14396 BHARAT ALUMINIUM 28D 14-Mar-14 99.6541 9.0494 1 5 99.6541 9.0494 INE556F14957 SIDBI 20D 18-Mar-14 99.6417 8.7500 1 5 99.6417 8.7500 INE020E14CX3 STCI FIN 52D 20-Mar-14 99.5237 8.7341 1 5 99.5237 8.7341 INE033L14AG0 TATA CAP HOUSING FIN90D 20-Mar-14 99.5220 8.7654 1 5 99.5220 8.7654 INE532F14NC5 EDELWEISS FIN SERV 91D 21-Mar-14 99.5492 9.1833 2 300 99.5508 9.1499 INE804I14GE2 ECL FIN 88D 21-Mar-14 99.5459 9.2501 1 100 99.5459 9.2501 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.5019 8.7008 1 25 99.5019 8.7008 INE349A14511 NRB BEARINGS 28D 21-Mar-14 99.4517 9.5825 1 1.1 99.4517 9.5825 INE891K14164 AXIS FIN 60D 25-Mar-14 99.4091 8.6784 1 5 99.4091 8.6784 INE055I14772 MAGMA HOUSING FIN 60D 25-Mar-14 99.3826 9.0700 1 0.5 99.3826 9.0700 INE982D14653 GODREJ BOYCE 69D 26-Mar-14 99.4004 8.4682 1 10 99.4004 8.4682 INE557F14CF8 NATIONAL HOUSING BK29D 27-Mar-14 99.3459 8.9007 1 200 99.3459 8.9007 INE860H14OB6 ADITYA BIRLA FIN 90D 17-Apr-14 98.6852 10.1312 1 13 98.6852 10.1312 INE804I14GO1 ECL FIN 60D 25-Apr-14 98.4856 10.5897 1 75 98.4856 10.5897 INE749A14CG0 JINDAL STEEL POWER 60D 25-Apr-14 98.4534 10.2389 1 2 98.4534 10.2389 INE179J14AE0 BIRLA TMT HOLDINGS 66D 28-Apr-14 98.3167 10.5919 1 5 98.3167 10.5919 INE523E14KH2 L T FIN 199D 2-May-14 98.2624 10.2451 1 150 98.2624 10.2451 INE749A14CF2 JINDAL STEEL POWER 90D 5-May-14 98.1629 10.3499 1 8 98.1629 10.3499 INE705L14412 VODAFONE INDIA 212D 23-May-14 97.6757 10.3400 1 44 97.6757 10.3400 INE043D14HD8 IDFC 88D 23-May-14 97.7328 10.0801 1 15 97.7328 10.0801 INE523H14NC0 JM FIN PRODUCTS 248D 22-Sep-14 94.1572 10.9949 1 5 94.1572 10.9949 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com