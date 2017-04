Mar 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14AH9 SAIL 58D 6-Mar-14 99.9775 8.2235 3 200 99.9775 8.2143 INE001A14JG1 HDFC 128D 6-Mar-14 99.9770 8.3969 2 200 99.9770 8.3969 INE660A14KE7 SUNDARAM FIN 90D 6-Mar-14 99.9769 8.4334 1 50 99.9769 8.4334 INE242A14FI5 IOC 60D 7-Mar-14 99.9548 8.2573 9 900 99.9545 8.3075 INE114A14AG1 SAIL 59D 7-Mar-14 99.9554 8.1416 7 306 99.9554 8.1416 INE660A14KI8 SUNDARAM FIN 60D 7-Mar-14 99.9541 8.3806 1 50 99.9541 8.3806 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 99.8837 8.4998 1 50 99.8837 8.4998 INE205A14358 SESA STERLITE 122D 10-Mar-14 99.8837 8.4998 1 50 99.8837 8.4998 INE243A14169 SABERO ORGANICS 60D 10-Mar-14 99.8759 9.0706 1 0.3 99.8759 9.0706 INE114A14AJ5 SAIL 56D 14-Mar-14 99.7958 8.2984 1 300 99.7958 8.2984 INE205A14499 SESA STERLITE 77D 14-Mar-14 99.7861 8.6934 1 175 99.7861 8.6934 INE556F14916 SIDBI 35D 14-Mar-14 99.8097 8.6990 1 25 99.8097 8.6990 INE001A14JH9 HDFC 142D 20-Mar-14 99.6421 8.7402 1 310 99.6421 8.7402 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.6240 8.6099 1 100 99.6240 8.6099 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.6437 8.7010 1 10 99.6437 8.7010 INE043D14GV2 IDFC 49D 24-Mar-14 99.5630 8.9003 1 25 99.5630 8.9003 INE557F14CD3 NATIONAL HOUSING BK 48D 25-Mar-14 99.5389 8.4541 1 125 99.5389 8.4541 INE296A14GD0 BAJAJ FIN 172D 25-Mar-14 99.5337 8.9998 1 25 99.5337 8.9998 INE043D14GW0 IDFC 49D 25-Mar-14 99.5388 8.9009 1 25 99.5388 8.9009 INE523E14KZ4 L T FIN 48D 25-Mar-14 99.5208 9.2500 1 5 99.5208 9.2500 INE557F14CE1 NATIONAL HOUSING BK 28D 26-Mar-14 99.5201 8.8004 1 5 99.5201 8.8004 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.4754 8.7495 6 875 99.4754 8.7495 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.4754 8.7495 3 500 99.4754 8.7495 INE804I14GU8 ECL FIN 22D 27-Mar-14 99.4754 8.7495 1 100 99.4754 8.7495 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 98.8749 10.1301 1 50 98.8749 10.1301 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 98.8455 10.1503 1 50 98.8455 10.1503 INE523E14KH2 L T FIN 199D 2-May-14 98.3716 10.6001 1 5 98.3716 10.6001 INE001A14JV0 HDFC 89D 5-May-14 98.3033 10.4997 1 5 98.3033 10.4997 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 96.1844 9.8499 1 25 96.1844 9.8499 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com