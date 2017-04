Mar 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14FI5 IOC 60D 7-Mar-14 99.9780 8.0478 8 660 99.9780 8.0318 INE296A14GZ3 BAJAJ FIN 60D 7-Mar-14 99.9768 8.4700 2 500 99.9768 8.4700 INE557F14CB7 NATIONAL HOUSING BK 58D 7-Mar-14 99.9786 7.8127 5 450 99.9786 7.8127 INE738C14370 BHARAT ALUMINIUM 58D 7-Mar-14 99.9768 8.4700 1 135 99.9768 8.4700 INE114A14AG1 SAIL 59D 7-Mar-14 99.9777 8.1413 1 100 99.9777 8.1413 INE523E14KW1 L T FIN 60D 7-Mar-14 99.9768 8.4700 1 75 99.9768 8.4700 INE804I14EA5 ECL FIN 364D 7-Mar-14 99.9760 8.7621 1 25 99.9760 8.7621 INE178A14472 CHENNAI PETROLEUM 60D 11-Mar-14 99.8878 8.1998 1 100 99.8878 8.1998 INE535H14DI2 FULLERTON INDIA 350D 11-Mar-14 99.9026 8.8964 1 9.5 99.9026 8.8964 INE514E14FS8 EXIM 30D 13-Mar-14 99.8430 8.1993 2 150 99.8430 8.1993 INE556F14924 SIDBI 31D 13-Mar-14 99.8392 8.3981 1 50 99.8392 8.3981 INE114A14AJ5 SAIL 56D 14-Mar-14 99.8184 8.3006 4 375 99.8184 8.3006 INE121A14HV0 CHOLAMANDALAM 357D 14-Mar-14 99.8296 8.9003 1 9 99.8296 8.9003 INE916D14SA8 KOTAK MAH PRIME 16D 14-Mar-14 99.8140 8.5021 1 5 99.8140 8.5021 INE572E14254 PNB HOUSING FIN 90D 18-Mar-14 99.7159 8.6660 1 10 99.7159 8.6660 INE001A14JH9 HDFC 142D 20-Mar-14 99.6659 8.7397 1 310 99.6659 8.7397 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.6674 8.7003 1 185 99.6674 8.7003 INE763G14AQ1 ICICI SECURITIES 36D 26-Mar-14 99.5363 8.9494 1 5 99.5363 8.9494 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.4992 8.7482 1 180 99.4992 8.7482 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.4991 8.7499 1 50 99.4991 8.7499 INE804I14GU8 ECL FIN 22D 27-Mar-14 99.4991 8.7499 1 45 99.4991 8.7499 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.5231 8.7451 1 27 99.5231 8.7451 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.4868 8.5584 1 125 99.4868 8.5584 INE667F14861 SUNDARAM BNP 365D 29-Apr-14 98.4951 10.3274 1 4 98.4951 10.3274 INE043D14HG1 IDFC 72D 9-May-14 98.2683 10.0501 2 500 98.2683 10.0501 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com