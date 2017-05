Mar 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE043D14GH1 IDFC 263D 10-Mar-14 99.9335 8.0962 1 100 99.9335 8.0962 INE759E14828 LT FINCORP 24D 10-Mar-14 99.9322 8.2546 1 50 99.9322 8.2546 INE155A14DJ2 TATA MOTORS 61D 10-Mar-14 99.9359 7.8038 1 50 99.9359 7.8038 INE205A14358 SESA STERLITE 122D 10-Mar-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE243A14169 SABERO ORGANICS 60D 10-Mar-14 99.9255 9.0709 1 1.25 99.9255 9.0709 INE178A14472 CHENNAI PETROLEUM 60D 11-Mar-14 99.9092 8.2937 5 325 99.9086 8.3479 INE013A14PA6 RELIANCE CAP 60D 11-Mar-14 99.9048 8.6953 1 275 99.9048 8.6953 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 99.9064 8.5490 4 150 99.9042 8.7501 INE242A14FJ3 IOC 60D 11-Mar-14 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE245A14065 THE TATA POWER 56D 13-Mar-14 99.8647 8.2419 1 250 99.8647 8.2419 INE556F14924 SIDBI 31D 13-Mar-14 99.8646 8.2480 1 125 99.8646 8.2480 INE514E14FS8 EXIM 30D 13-Mar-14 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE289B14525 GIC HOUSING FIN 86D 13-Mar-14 99.8600 8.5286 1 25 99.8600 8.5286 INE556F14916 SIDBI 35D 14-Mar-14 99.8430 8.1993 2 300 99.8430 8.1993 INE205A14499 SESA STERLITE 77D 14-Mar-14 99.8325 8.7486 2 250 99.8325 8.7486 INE242A14FK1 IOC 57D 14-Mar-14 99.8422 8.2411 1 200 99.8422 8.2411 INE306N14AG6 TATA CAP FIN SERV 157D 14-Mar-14 99.8351 8.6126 1 150 99.8351 8.6126 INE233A14CA8 GODREJ INDUSTRIES 161D 14-Mar-14 99.8325 8.7486 1 40 99.8325 8.7486 INE580B14AX6 GRUH FIN 71D 14-Mar-14 99.8325 8.7486 1 25 99.8325 8.7486 INE749A14BY5 JINDAL STEEL POWER 91D 18-Mar-14 99.7355 8.7999 2 100 99.7355 8.7999 INE705L14362 VODAFONE INDIA 363D 19-Mar-14 99.7105 8.8312 1 150 99.7105 8.8312 INE018A14BX7 LARSEN AND TOUBRO 45D 20-Mar-14 99.6982 8.4993 1 300 99.6982 8.4993 INE580B14BB0 GRUH FIN 17D 21-Mar-14 99.6655 8.7502 2 300 99.6655 8.7502 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.6712 8.6006 1 150 99.6712 8.6006 INE804I14GE2 ECL FIN 88D 21-Mar-14 99.7250 9.1502 1 50 99.7250 9.1502 INE242A14FP0 IOC 55D 24-Mar-14 99.5904 8.8305 1 100 99.5904 8.8305 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.5230 8.7472 5 400 99.5230 8.7470 INE557F14CF8 NATIONAL HOUSING BK 29D 27-Mar-14 99.5185 8.8299 2 325 99.5185 8.8299 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.5946 8.7396 1 148 99.5946 8.7396 INE804I14GU8 ECL FIN 22D 27-Mar-14 99.5230 8.7474 2 125 99.5230 8.7470 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.5231 8.7459 2 45 99.5231 8.7451 INE872A14FP4 SREI INFRAST FIN 52D 27-Mar-14 99.4178 10.6874 1 27.4 99.4178 10.6874 INE242A14FO3 IOC 60D 28-Mar-14 99.4849 8.9993 1 25 99.4849 8.9993 INE233A14CL5 GODREJ INDUSTRIES 96D 2-Apr-14 99.3126 9.7168 1 3 99.3126 9.7168 INE958G14LT8 RELIGARE FINVEST 90D 29-Apr-14 98.4549 10.8078 1 25 98.4549 10.8078 INE077E14684 ESSEL MINING 173D 30-Jun-14 96.8568 10.3000 1 100 96.8568 10.3000 INE705L14404 VODAFONE INDIA 365D 10-Oct-14 94.3733 10.1691 1 100 94.3733 10.1691 INE705L14453 VODAFONE INDIA 365D 28-Feb-15 90.9460 10.1500 1 200 90.9460 10.1500 INE705L14453 VODAFONE INDIA 365D 28-Feb-15 91.0151 10.1500 1 50 91.0151 10.1500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com