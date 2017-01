Mar 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 99.9760 8.7621 1 50 99.9760 8.7621 INE486H14052 KRIBHCO SHYAM FER 60D 11-Mar-14 99.9756 8.9082 1 50 99.9756 8.9082 INE140A14CD9 PIRAMAL ENTERPRISES 161D11-Mar-14 99.9767 8.5065 1 50 99.9767 8.5065 INE511C14JT8 MAGMA FINCORP 60D 11-Mar-14 99.9764 8.6160 1 45 99.9764 8.6160 INE205A14606 SESA STERLITE 16D 12-Mar-14 99.9514 8.8738 1 200 99.9514 8.8738 INE556F14924 SIDBI 31D 13-Mar-14 99.9307 8.4398 2 125 99.9302 8.4983 INE514E14FS8 EXIM 30D 13-Mar-14 99.9271 8.8760 1 50 99.9271 8.8760 INE289B14525 GIC HOUSING FIN 86D 13-Mar-14 99.9273 8.8516 1 25 99.9273 8.8516 INE556F14916 SIDBI 35D 14-Mar-14 99.9020 8.9513 5 475 99.9020 8.9513 INE881J14FH3 SREI EQUIPMENT FIN 56D 14-Mar-14 99.8960 9.4999 1 50 99.8960 9.4999 INE114A14AJ5 SIDBI 56D 14-Mar-14 99.9091 8.3022 1 25 99.9091 8.3022 INE580B14AX6 GRUH FIN 71D 14-Mar-14 99.9031 8.8507 1 25 99.9031 8.8507 INE866I14II8 INDIA INFOLINE FIN 42D 17-Mar-14 99.8191 9.4497 1 50 99.8191 9.4497 INE114A14AK3 SAIL 26D 18-Mar-14 99.8031 9.0013 4 350 99.8031 9.0013 INE881J14FI1 SREI EQUIPMENT FIN 46D 18-Mar-14 99.7933 9.4502 2 28 99.7933 9.4502 INE085A14503 CHAMBAL FERTILISERS 21D18-Mar-14 99.8373 8.4975 1 10 99.8373 8.4975 INE804I14GE2 ECL FIN 88D 21-Mar-14 99.7251 9.1468 1 50 99.7251 9.1468 INE556F14940 SIDBI 27D 24-Mar-14 99.6674 8.7003 1 225 99.6674 8.7003 INE331A14683 THE RAMCO CEMENTS 17D 24-Mar-14 99.6982 8.4993 1 5 99.6982 8.4993 INE114A14AL1 SAIL 19D 25-Mar-14 99.6417 8.7500 1 250 99.6417 8.7500 INE556F14965 SIDBI 25D 25-Mar-14 99.6417 8.7500 1 25 99.6417 8.7500 INE909H14ER8 TATA MOTORS FIN 28D 25-Mar-14 99.6750 8.5008 1 5 99.6750 8.5008 INE242A14FQ8 IOC 22D 26-Mar-14 99.6152 8.8117 3 500 99.6157 8.8007 INE556F14973 SIDBI 23D 26-Mar-14 99.6168 8.7748 2 200 99.6179 8.7501 INE178A14316 CHENNAI PETROLEUM 342D 26-Mar-14 99.6209 8.6811 1 25 99.6209 8.6811 INE881J14FP6 SREI EQUIPMENT FIN 22D 26-Mar-14 99.6315 9.0000 1 5 99.6315 9.0000 INE331A14691 THE RAMCO CEMENTS 19D 26-Mar-14 99.6519 8.5000 1 5 99.6519 8.5000 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES22D 27-Mar-14 99.5941 8.7504 1 260 99.5941 8.7504 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.5944 8.7439 1 48 99.5944 8.7439 INE860H14NX2 ADITYA BIRLA FIN 86D 27-Mar-14 99.6244 8.6007 1 5 99.6244 8.6007 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 98.9468 10.5003 1 25 98.9468 10.5003 INE804I14GP8 ECL FIN 61D 28-Apr-14 98.6444 10.4499 1 10 98.6444 10.4499 INE511C14KC2 MAGMA FINCORP 74D 16-May-14 98.1232 10.4199 1 135 98.1232 10.4199 INE587B14LC2 GE CAP SERV INDIA 88D 16-May-14 98.1869 10.0597 1 100 98.1869 10.0597 INE667F14929 SUNDARAM BNP 365D 20-Jun-14 97.2339 10.1799 1 5 97.2339 10.1799 INE020E14CL8 STCI FIN 340D 12-Sep-14 95.0429 10.2350 1 2 95.0429 10.2350 INE205A14234 SESA GOA 365D 16-Sep-14 95.0498 10.0049 2 350 95.0498 10.0049 INE155A14DB9 TATA MOTORS 356D 29-Sep-14 94.7560 9.9999 2 80 94.7560 9.9999 INE523E14KC3 L T FIN 364D 7-Oct-14 94.4394 10.1855 2 16.7 94.4469 10.1709 INE705L14404 VODAFONE INDIA 365D 10-Oct-14 94.3858 10.1452 2 200 94.3883 10.1404 INE296A14GS8 BAJAJ FIN 365D 2-Dec-14 93.1593 10.0382 2 3 93.1668 10.0264 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com