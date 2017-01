Mar 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14DY3 PIRAMAL ENTERPRISES 58D 12-Mar-14 99.9774 8.2509 1 125 99.9774 8.2509 INE144H14339 DEUTSCHE INVESTMENTS 12-Mar-14 99.9754 8.9812 1 75 99.9754 8.9812 INE148I14BY3 INDIABULLS HOUSING 90D 13-Mar-14 99.9523 8.7094 1 50 99.9523 8.7094 INE556F14924 SIDBI 31D 13-Mar-14 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE001A14JP2 HDFC 84D 14-Mar-14 99.9336 8.0840 1 450 99.9336 8.0840 INE556F14916 SIDBI 35D 14-Mar-14 99.9320 8.2817 4 225 99.9302 8.4983 INE306N14AG6 TATA CAP FIN SERV 157D 14-Mar-14 99.9293 8.6079 1 125 99.9293 8.6079 INE860H14OA8 ADITYA BIRLA FIN 56D 14-Mar-14 99.9298 8.5470 1 100 99.9298 8.5470 INE148I14CK0 INDIABULLS HOUSING 60D 14-Mar-14 99.9285 8.7054 1 50 99.9285 8.7054 INE233A14CA8 GODREJ INDUSTRIES 161D 14-Mar-14 99.9302 8.4983 1 40 99.9302 8.4983 INE403G14GA5 STANDARD CHARTERED 32D 14-Mar-14 99.9286 8.6932 1 25 99.9286 8.6932 INE205A14499 SESA STERLITE 77D 14-Mar-14 99.9306 8.4495 1 25 99.9306 8.4495 INE580B14AX6 GRUH FIN 71D 14-Mar-14 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE202B14973 DEWAN HOUSING FIN 154D 14-Mar-14 99.9285 8.7054 1 10 99.9285 8.7054 INE015A14138 RANBAXY LAB 39D 18-Mar-14 99.8181 9.5021 1 100 99.8181 9.5021 INE749A14BY5 JINDAL STEEL POWER 91D 18-Mar-14 99.8268 9.0451 2 90 99.8283 8.9683 INE825A14254 VARDHMAN TEXTILES 60D 18-Mar-14 99.8345 8.6439 1 50 99.8345 8.6439 INE667F14820 SUNDARAM BNP 357D 18-Mar-14 99.8523 8.9984 1 9.5 99.8523 8.9984 INE909H14CY8 TATA MOTORS FIN 357D 18-Mar-14 99.8523 8.9984 1 9.5 99.8523 8.9984 INE511C14HW6 MAGMA FINCORP 357D 18-Mar-14 99.8490 9.1997 1 7 99.8490 9.1997 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.7638 8.6417 1 150 99.7638 8.6417 INE556F14932 SIDBI 24D 21-Mar-14 99.7568 8.8984 1 50 99.7568 8.8984 INE140A14EH6 PIRAMAL ENTERPRISES 28D 21-Mar-14 99.7908 8.5020 1 5 99.7908 8.5020 INE205A14572 SESA STERLITE 42D 24-Mar-14 99.6876 8.7987 2 250 99.6876 8.7987 INE556F14965 SIDBI 25D 25-Mar-14 99.6564 8.9890 1 50 99.6564 8.9890 INE851M14AK5 VOLKSWAGEN FIN 19D 25-Mar-14 99.6911 8.6998 1 25 99.6911 8.6998 INE909H14ER8 TATA MOTORS FIN 28D 25-Mar-14 99.6982 8.4993 1 5 99.6982 8.4993 INE205A14176 SESA GOA 355D 26-Mar-14 99.6213 9.2501 3 185 99.6213 9.2501 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.6180 8.7488 3 460 99.6179 8.7501 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.6183 8.7407 6 430 99.6184 8.7386 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.6423 8.7353 1 50 99.6423 8.7353 INE804I14GU8 ECL FIN 22D 27-Mar-14 99.6184 8.7386 1 20 99.6184 8.7386 INE870D14353 NATIONAL FERTILIZERS 42D27-Mar-14 99.6478 8.6005 1 5 99.6478 8.6005 INE306N14BV3 TATA CAP FIN SERV 22D 28-Mar-14 99.5826 8.9994 2 200 99.5826 8.9994 INE081A14148 TATA STEEL 81D 28-Mar-14 99.6059 8.4950 1 5 99.6059 8.4950 INE027E14390 FAMILY CREDIT 62D 2-Apr-14 99.3965 10.0734 1 30 99.3965 10.0734 INE977J14AM0 TRAPTI TRADING 66D 3-Apr-14 99.3724 10.0226 1 5 99.3724 10.0226 INE660A14IT9 SUNDARAM FIN 364D 25-Apr-14 98.7244 10.4802 1 5 98.7244 10.4802 INE148I14CW5 INDIABULLS HOUSING 62D 5-May-14 98.4461 10.4750 1 25 98.4461 10.4750 INE013A14PO7 RELIANCE CAP 89D 28-May-14 97.8555 10.2551 2 250 97.8555 10.2551 INE523E14JQ5 L T FIN 364D 21-Aug-14 95.7706 9.9500 1 5 95.7706 9.9500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com