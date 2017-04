Mar 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14AI7 SAIL 55D 13-Mar-14 99.9753 9.0177 2 270 99.9753 9.0177 INE556F14924 SIDBI 31D 13-Mar-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE019A14080 JSW STEEL 71D 14-Mar-14 99.9507 9.0017 2 225 99.9507 9.0017 INE916D14SA8 KOTAK MAH PRIME 16D 14-Mar-14 99.9507 9.0017 1 100 99.9507 9.0017 INE306N14AG6 TATA CAP FIN SERV 157D 14-Mar-14 99.9507 9.0017 1 25 99.9507 9.0017 INE001A14JP2 HDFC 84D 14-Mar-14 99.9529 8.5998 1 25 99.9529 8.5998 INE514E14FJ7 EXIM 76D 18-Mar-14 99.8506 9.1021 5 425 99.8506 9.1021 INE114A14AK3 SAIL 26D 18-Mar-14 99.8510 9.0762 2 200 99.8506 9.1021 INE556F14957 SIDBI 20D 18-Mar-14 99.8523 8.9984 1 95 99.8523 8.9984 INE013A14LJ6 RELIANCE CAP 357D 18-Mar-14 99.8666 9.7512 1 9.75 99.8666 9.7512 INE975F14AK6 KOTAK MAH INVEST 357D 18-Mar-14 99.8666 9.7512 1 9.5 99.8666 9.7512 INE019A14015 JSW STEEL 279D 20-Mar-14 99.7958 9.3357 1 175 99.7958 9.3357 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.7841 8.7752 2 560 99.7786 8.9989 INE140A14EH6 PIRAMAL ENTERPRISES 28D 21-Mar-14 99.7786 8.9989 1 120 99.7786 8.9989 INE804I14GE2 ECL FIN 88D 21-Mar-14 99.7847 8.7505 1 22 99.7847 8.7505 INE804I14GQ6 ECL FIN 26D 26-Mar-14 99.6655 8.7502 1 200 99.6655 8.7502 INE094A14BS8 HPCL 20D 26-Mar-14 99.6713 8.5989 2 150 99.6846 8.2489 INE532F14NE1 EDELWEISS FIN SERV 89D 26-Mar-14 99.6655 8.7502 1 100 99.6655 8.7502 INE205A14176 SESA GOA 355D 26-Mar-14 99.6465 9.2489 1 50 99.6465 9.2489 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.6422 8.7369 2 325 99.6423 8.7353 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.6417 8.7500 1 60 99.6417 8.7500 INE161J14362 BILT GRAPHIC PAPER 24D 27-Mar-14 99.5553 10.8694 1 25 99.5553 10.8694 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.6111 9.5002 1 5 99.6111 9.5002 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 98.9891 10.6499 1 25 98.9891 10.6499 INE804I14GP8 ECL FIN 61D 28-Apr-14 98.6722 10.4504 1 10 98.6722 10.4504 INE958G14LT8 RELIGARE FINVEST 90D 29-Apr-14 98.5408 11.4999 1 5 98.5408 11.4999 INE001A14JV0 HDFC 89D 5-May-14 98.5445 9.9834 1 150 98.5445 9.9834 INE851M14727 VOLKSWAGEN FIN 356D 30-Jun-14 97.1015 9.9048 1 5 97.1015 9.9048 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 96.3847 9.7098 1 75 96.3847 9.7098 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 96.2403 9.7000 4 350 96.2403 9.7000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com