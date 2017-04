Mar 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14916 SIDBI 35D 14-Mar-14 99.9770 8.3969 2 100 99.9770 8.3969 INE019A14080 JSW STEEL 71D 14-Mar-14 99.9753 9.0177 1 50 99.9753 9.0177 INE114A14AK3 SAIL 26D 18-Mar-14 99.8763 9.0427 4 250 99.8782 8.9022 INE242A14FL9 IOC 60D 18-Mar-14 99.8796 8.7998 1 200 99.8796 8.7998 INE085A14503 CHAMBAL FERTILISERS 21D 18-Mar-14 99.8714 9.3999 1 100 99.8714 9.3999 INE580B14AZ1 GRUH FIN 39D 18-Mar-14 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE013A14LJ6 RELIANCE CAP 357D 18-Mar-14 99.8673 9.7000 1 9.75 99.8673 9.7000 INE667F14820 SUNDARAM BNP 357D 18-Mar-14 99.8771 8.9827 1 9.5 99.8771 8.9827 INE909H14CY8 TATA MOTORS FIN 357D 18-Mar-14 99.8771 8.9827 1 9.5 99.8771 8.9827 INE975F14AK6 KOTAK MAH INVEST 357D 18-Mar-14 99.8673 9.7000 1 9.5 99.8673 9.7000 INE019A14015 JSW STEEL 279D 20-Mar-14 99.8213 9.3346 1 100 99.8213 9.3346 INE876N14045 ORIENT CEMENT 45D 20-Mar-14 99.8199 9.4079 1 5 99.8199 9.4079 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.7922 9.5006 3 225 99.7922 9.5006 INE871D14FP0 IL & FS 44D 21-Mar-14 99.8097 8.6990 1 25 99.8097 8.6990 INE486A14644 CESC 38D 24-Mar-14 99.7415 8.5997 1 300 99.7415 8.5997 INE121A14HW8 CHOLAMANDALAM 355D 24-Mar-14 99.7385 8.6998 1 75 99.7385 8.6998 INE242A14FP0 IOC 55D 24-Mar-14 99.7415 8.5997 1 40 99.7415 8.5997 INE556F14965 SIDBI 25D 25-Mar-14 99.7181 8.5987 2 275 99.7181 8.5987 INE114A14AL1 SAIL 19D 25-Mar-14 99.7181 8.5987 1 250 99.7181 8.5987 INE557F14CD3 NATIONAL HOUSING BK48D 25-Mar-14 99.6837 9.6513 1 75 99.6837 9.6513 INE296A14GD0 BAJAJ FIN 172D 25-Mar-14 99.7148 8.6996 1 25 99.7148 8.6996 INE094A14BS8 HPCL 20D 26-Mar-14 99.6575 9.6494 1 50 99.6575 9.6494 INE242A14FQ8 IOC 22D 26-Mar-14 99.6575 9.6494 1 50 99.6575 9.6494 INE514E14FK5 EXIM 84D 27-Mar-14 99.6350 9.5509 1 430 99.6350 9.5509 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.6900 8.7309 1 290 99.6900 8.7309 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.6655 8.7502 2 290 99.6655 8.7502 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.6895 8.7450 1 60 99.6895 8.7450 INE804I14GU8 ECL FIN 22D 27-Mar-14 99.6655 8.7502 1 45 99.6655 8.7502 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 99.0181 10.6455 1 25 99.0181 10.6455 INE013A14PP4 RELIANCE CAP 89D 26-May-14 97.9545 10.3000 1 50 97.9545 10.3000 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 96.8189 9.7500 1 25 96.8189 9.7500 INE121H14CA0 ILFS FIN SERV 364D 5-Sep-14 95.3780 10.0499 1 50 95.3780 10.0499 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 95.0081 9.7349 1 75 95.0081 9.7349 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com