Mar 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14CE3 INDIABULLS HOUSING 81D 15-Mar-14 99.9758 8.8351 1 50 99.9758 8.8351 INE114A14AK3 SAIL 26D 18-Mar-14 99.8991 9.2142 4 265 99.8982 9.2987 INE015A14138 RANBAXY LAB 39D 18-Mar-14 99.9061 8.5764 1 225 99.9061 8.5764 INE774D14FY8 MAH MAH FIN SERV 46D 18-Mar-14 99.8960 9.4999 1 200 99.8960 9.4999 INE178A14498 CHENNAI PETROLEUM 28D 18-Mar-14 99.9015 8.9970 5 145 99.9015 8.9970 INE881J14FI1 SREI EQUIPMENT FIN 46D 18-Mar-14 99.8960 9.4999 2 100 99.8960 9.4999 INE580B14AZ1 GRUH FIN 39D 18-Mar-14 99.8960 9.4999 1 100 99.8960 9.4999 INE126A14AT8 E.I.D. PARRY (INDIA)42D 18-Mar-14 99.9030 8.8598 1 100 99.9030 8.8598 INE514E14FJ7 EXIM 76D 18-Mar-14 99.8971 9.3993 1 50 99.8971 9.3993 INE860H14OC4 ADITYA BIRLA FIN 61D 19-Mar-14 99.8687 9.5975 1 25 99.8687 9.5975 INE001A14JH9 HDFC 142D 20-Mar-14 99.8441 9.4987 5 275 99.8441 9.4987 INE019A14015 JSW STEEL 279D 20-Mar-14 99.8468 9.3340 2 99 99.8468 9.3340 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.8294 8.9120 2 225 99.8384 8.4399 INE306N14BN0 TATA CAP FIN SERV 32D 21-Mar-14 99.8115 9.8475 1 100 99.8115 9.8475 INE580B14BB0 GRUH FIN 17D 21-Mar-14 99.8181 9.5021 1 100 99.8181 9.5021 INE759E14786 LT FINCORP 60D 21-Mar-14 99.8115 9.8475 1 50 99.8115 9.8475 INE532F14NC5 EDELWEISS FIN SERV 91D 21-Mar-14 99.9257 9.0466 1 50 99.9257 9.0466 INE140A14EH6 PIRAMAL ENTERPRISES 28D 21-Mar-14 99.8296 8.9003 1 5 99.8296 8.9003 INE660A14KH0 SUNDARAM FIN 90D 24-Mar-14 99.7322 9.8009 1 200 99.7322 9.8009 INE881J14FJ9 SREI EQUIPMENT FIN 34D 24-Mar-14 99.7404 9.5001 4 75 99.7404 9.5001 INE179J14AA8 BIRLA TMT HOLDINGS 59D 24-Mar-14 99.7686 8.4657 1 14 99.7686 8.4657 INE069A14EF1 ADITYA BIRLA NUVO 60D 24-Mar-14 99.7687 8.4620 1 11 99.7687 8.4620 INE036A14415 RELIANCE INFRAST 91D 24-Mar-14 99.7307 9.8560 1 5 99.7307 9.8560 INE242A14FP0 IOC 55D 24-Mar-14 99.7618 8.7151 1 3 99.7618 8.7151 INE114A14AL1 SAIL 19D 25-Mar-14 99.8181 9.5021 2 250 99.8181 9.5021 INE958G14KI3 RELIGARE FINVEST 364D 25-Mar-14 99.7220 9.2503 1 2.3 99.7220 9.2503 INE242A14FQ8 IOC 22D 26-Mar-14 99.7922 9.5006 2 200 99.7922 9.5006 INE178A14316 CHENNAI PETROLEUM 342D 26-Mar-14 99.7078 8.9138 1 25 99.7078 8.9138 INE242A14FQ8 IOC 22D 26-Mar-14 99.7112 8.8098 1 19 99.7112 8.8098 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.6695 9.3089 4 670 99.6628 9.4996 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.7867 8.6708 4 670 99.7932 8.4043 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES22D 27-Mar-14 99.6791 9.0401 2 250 99.6628 9.4996 INE557F14CF8 NATIONAL HOUSING BK 29D 27-Mar-14 99.6876 8.7987 1 250 99.6876 8.7987 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES22D 27-Mar-14 99.7960 8.2902 1 150 99.7960 8.2902 INE069A14EI5 ADITYA BIRLA NUVO 23D 27-Mar-14 99.6716 9.2508 1 100 99.6716 9.2508 INE804I14GU8 ECL FIN 22D 27-Mar-14 99.6628 9.4996 1 80 99.6628 9.4996 INE804I14GR4 ECL FIN 28D 28-Mar-14 99.6571 8.9707 1 100 99.6571 8.9707 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.6570 8.9733 1 5 99.6570 8.9733 INE140A14ED5 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 4-Apr-14 99.4356 9.8655 1 4.55 99.4356 9.8655 INE244L14156 INDIABULLS INFRAST 59D 25-Apr-14 98.8030 10.5285 1 3 98.8030 10.5285 INE705L14412 VODAFONE INDIA 212D 23-May-14 98.1202 9.9896 1 44 98.1202 9.9896 INE289B14558 GIC HOUSING FIN 120D 5-Jun-14 97.8016 9.8850 1 100 97.8016 9.8850 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 94.4656 9.9000 2 150 94.4656 9.9000 =============================================================================================== *: Crores