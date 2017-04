Mar 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14CB9 INDIABULLS HOUSING 90D 20-Mar-14 99.9726 10.0037 2 100 99.9726 10.0037 INE202B14AD9 DEWAN HOUSING FIN 91D 20-Mar-14 99.9735 9.6751 2 100 99.9726 10.0037 INE825A14270 VARDHMAN TEXTILES 28D 20-Mar-14 99.9740 9.4925 1 50 99.9740 9.4925 INE881J14FO9 SREI EQUIPMENT FIN 17D 20-Mar-14 99.9740 9.4925 1 25 99.9740 9.4925 INE876N14045 ORIENT CEMENT 45D 20-Mar-14 99.9743 9.3829 1 1 99.9743 9.3829 INE242A14FM7 IOC 60D 21-Mar-14 99.9485 9.4036 4 625 99.9485 9.4036 INE523H14ND8 JM FIN PRODUCTS 59D 21-Mar-14 99.9476 9.5680 2 550 99.9476 9.5680 INE557F14CC5 NATIONAL HOUSING BK 46D 21-Mar-14 99.9485 9.4036 2 400 99.9485 9.4036 INE169A14AF7 COROMANDEL 29D 21-Mar-14 99.9469 9.6959 1 100 99.9469 9.6959 INE501A14194 DEEPAK FERTILIZERS 59D 21-Mar-14 99.9485 9.4036 1 75 99.9485 9.4036 INE556F14932 SIDBI 24D 21-Mar-14 99.9485 9.4036 1 50 99.9485 9.4036 INE871D14FP0 IL & FS 44D 21-Mar-14 99.9485 9.4036 1 25 99.9485 9.4036 INE140A14EH6 PIRAMAL ENTERPRISES 28D 21-Mar-14 99.9513 8.8921 1 0.5 99.9513 8.8921 INE523H14NF3 JM FIN PRODUCTS 59D 24-Mar-14 99.8691 9.5682 2 550 99.8691 9.5682 INE486A14644 CESC 38D 24-Mar-14 99.8714 9.3999 4 300 99.8714 9.3999 INE242A14FP0 IOC 55D 24-Mar-14 99.8714 9.3999 3 140 99.8714 9.3999 INE556F14940 SIDBI 27D 24-Mar-14 99.8700 9.5024 1 50 99.8700 9.5024 INE557F14CD3 NATIONAL HOUSING BK 48D 25-Mar-14 99.8441 9.4987 1 100 99.8441 9.4987 INE208A14592 ASHOK LEYLAND 155D 25-Mar-14 99.8302 10.3471 1 10 99.8302 10.3471 INE557F14CE1 NATIONAL HOUSING BK 28D 26-Mar-14 99.8181 9.5021 1 200 99.8181 9.5021 INE556F14973 SIDBI 23D 26-Mar-14 99.8181 9.5021 1 150 99.8181 9.5021 INE523E14JU7 L T FIN 216D 26-Mar-14 99.8134 9.7480 1 50 99.8134 9.7480 INE205A14176 SESA GOA 355D 26-Mar-14 99.8233 9.2300 1 10 99.8233 9.2300 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.7922 9.5006 2 195 99.7922 9.5006 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.7922 9.5006 2 150 99.7922 9.5006 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.8181 9.5021 1 100 99.8181 9.5021 INE043D14GY6 IDFC 51D 27-Mar-14 99.7922 9.5006 2 50 99.7922 9.5006 INE085A14529 CHAMBAL FERTILISERS 13D 27-Mar-14 99.7925 9.4869 1 0.5 99.7925 9.4869 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 99.2074 10.8004 1 40 99.2074 10.8004 INE043D14HA4 IDFC 62D 21-Apr-14 99.0706 10.7004 1 250 99.0706 10.7004 INE705L14370 VODAFONE INDIA 365D 25-Apr-14 98.8923 11.0497 1 190 98.8923 11.0497 INE958G14LT8 RELIGARE FINVEST 90D 29-Apr-14 98.7271 11.4780 1 45 98.7271 11.4780 INE148I14CZ8 INDIABULLS HOUSING 63D 9-May-14 98.5954 10.3997 1 5 98.5954 10.3997 INE013A14PQ2 RELIANCE CAP 77D 16-May-14 98.3282 10.6997 1 45 98.3282 10.6997 INE403G14FZ4 STANDARD CHARTERED140D 12-Jun-14 97.6809 10.1949 1 40 97.6809 10.1949 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com