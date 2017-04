Apr 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094A14BB4 HPCL 364D 11-Apr-14 99.9764 8.6160 1 13.5 99.9764 8.6160 INE514E14FT6 EXIM 60D 15-Apr-14 99.8851 8.3973 4 200 99.8851 8.3973 INE140A14EG8 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 15-Apr-14 99.8819 8.6325 5 190 99.8810 8.6973 INE296A14EY1 BAJAJ FIN 365D 23-Apr-14 99.6759 9.1300 1 25 99.6759 9.1300 INE851M14578 VOLKSWAGEN FIN PRIVATE 325-Apr-14 99.6274 9.1005 1 25 99.6274 9.1005 INE523E14KG4 L T FIN 196D 29-Apr-14 99.5270 9.1300 1 50 99.5270 9.1300 INE148I14CV7 INDIABULLS HOUSING 60D 29-Apr-14 99.5581 9.0005 1 5 99.5581 9.0005 INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.5216 9.2353 3 450 99.5466 8.7497 INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.5228 8.7507 4 350 99.5228 8.7507 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.5228 8.7507 3 270 99.5228 8.7507 INE804I14HB6 ECL FIN 28D 30-Apr-14 99.5213 9.2403 1 225 99.5213 9.2403 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.5466 8.7497 1 35 99.5466 8.7497 INE001A14JV0 HDFC 89D 5-May-14 99.3582 9.4303 2 35 99.4061 8.7227 INE148I14CZ8 INDIABULLS HOUSING 63D 9-May-14 99.3143 9.0003 1 5 99.3143 9.0003 INE008I14AD5 COX AND KINGS 60D 19-May-14 98.7567 11.7825 1 7.5 98.7567 11.7825 INE514E14GA4 EXIM 60D 23-May-14 98.9808 8.7404 1 500 98.9808 8.7404 INE557F14CH4 NATIONAL HOUSING BK 58D 30-May-14 98.8356 8.6003 3 210 98.8356 8.6003 INE804I14GT0 ECL FIN 88D 30-May-14 98.6622 10.1004 1 5 98.6622 10.1004 INE657N14296 EDELWEISS COMMODITIES 5-Jun-14 98.4425 10.4997 1 25 98.4425 10.4997 INE101I14766 AFCONS INFRAST 114D 6-Jun-14 98.5760 9.2503 1 15 98.5760 9.2503 INE015A14153 RANBAXY LAB 90D 10-Jun-14 98.5425 8.8501 1 50 98.5425 8.8501 INE015A14153 RANBAXY LAB 90D 10-Jun-14 98.5661 8.8498 1 50 98.5661 8.8498 INE015A14161 RANBAXY LAB 90D 11-Jun-14 98.5190 8.8499 1 50 98.5190 8.8499 INE015A14161 RANBAXY LAB 90D 11-Jun-14 98.5425 8.8501 1 50 98.5425 8.8501 INE705L14461 VODAFONE INDIA 364D 17-Mar-15 91.6515 9.7501 1 100 91.6515 9.7501 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com