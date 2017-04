Apr 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14EG8 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 15-Apr-14 99.9053 8.6496 2 125 99.9053 8.6496 INE514E14FT6 EXIM 60D 15-Apr-14 99.9069 8.5033 1 25 99.9069 8.5033 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 99.9747 9.2368 1 225 99.9747 9.2368 INE001A14JS6 HDFC 91D 21-Apr-14 99.7581 8.8508 1 25 99.7581 8.8508 INE804I14GN3 ECL FIN 60D 22-Apr-14 99.7265 9.1001 1 5 99.7265 9.1001 INE523H14MS8 JM FIN PRODUCTS 133D 25-Apr-14 99.6367 9.5063 1 25 99.6367 9.5063 INE860H14OG5 ADITYA BIRLA FIN 88D 25-Apr-14 99.6579 8.9497 1 5 99.6579 8.9497 INE804I14GO1 ECL FIN 60D 25-Apr-14 99.6522 9.0993 1 5 99.6522 9.0993 INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.5466 8.7497 4 450 99.5466 8.7497 INE804I14HB6 ECL FIN 28D 30-Apr-14 99.5466 8.7497 2 225 99.5466 8.7497 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.6406 8.7778 2 90 99.6423 8.7353 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.5466 8.7497 1 35 99.5466 8.7497 INE556F14999 SIDBI 55D 12-May-14 99.2665 8.7002 1 25 99.2665 8.7002 INE851M14AJ7 VOLKSWAGEN FIN PVT 87D 29-May-14 98.9409 8.8798 1 75 98.9409 8.8798 INE804I14GT0 ECL FIN 88D 30-May-14 98.6623 10.0996 1 5 98.6623 10.0996 INE523H14LK7 JM FIN PRODUCTS 318D 2-Jun-14 98.6910 9.3100 1 100 98.6910 9.3100 INE860H14OQ4 ADITYA BIRLA FIN 90D 4-Jun-14 98.7062 8.8598 1 50 98.7062 8.8598 INE657N14296 EDELWEISS 90D 5-Jun-14 98.4426 10.4990 1 25 98.4426 10.4990 INE202B14AS7 DEWAN HOUSING FIN 91D 10-Jun-14 98.5086 9.2100 1 75 98.5086 9.2100 INE523H14LL5 JM FIN PRODUCTS 326D 10-Jun-14 98.4839 9.3649 1 50 98.4839 9.3649 INE514E14FV2 EXIM 91D 12-Jun-14 98.5415 8.7132 2 300 98.5404 8.7201 INE556F14AB3 SIDBI 88D 20-Jun-14 98.3440 8.7803 2 100 98.3440 8.7803 INE556F14AD9 SIDBI 90D 24-Jun-14 98.2550 8.7600 1 50 98.2550 8.7600 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 97.2496 9.3000 1 50 97.2496 9.3000 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 97.1626 9.3500 1 160 97.1626 9.3500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com