Apr 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14OG5 ADITYA BIRLA FIN 88D 25-Apr-14 99.9054 8.6404 1 3 99.9054 8.6404 INE416L14549 EROS INTERNATIONAL 60D 25-Apr-14 99.8684 12.0243 1 0.5 99.8684 12.0243 INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.7853 8.7256 4 195 99.7853 8.7260 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.7847 8.7505 1 100 99.7847 8.7505 INE804I14HB6 ECL FIN 28D 30-Apr-14 99.7853 8.7270 2 100 99.7853 8.7260 INE523E14LJ6 L T FIN 26D 30-Apr-14 99.7859 8.7016 1 10 99.7859 8.7016 INE657K14789 RHC HOLDING PVT 182D 30-Apr-14 99.8031 9.0013 1 5 99.8031 9.0013 INE140A14EY1 PIRAMAL ENTERPRISES 27D 30-Apr-14 99.7863 8.6853 2 5 99.7863 8.6853 INE866I14IR9 INDIA INFOLINE FIN 63D 2-May-14 99.7472 9.2506 2 50 99.7472 9.2506 INE976I14HX6 TATA CAP 62D 5-May-14 99.6876 8.7987 1 5 99.6876 8.7987 INE866I14FZ8 INDIA INFOLINE FIN 354D 9-May-14 99.5710 9.2506 1 25 99.5710 9.2506 INE749A14CH8 JINDAL STEEL POWER 60D 12-May-14 99.4129 10.2646 1 3 99.4129 10.2646 INE876N14078 ORIENT CEMENT 31D 12-May-14 99.4013 10.4687 1 0.5 99.4013 10.4687 INE738C14453 BHARAT ALUMINIUM 62D 15-May-14 99.4423 8.9001 1 25 99.4423 8.9001 INE148I14DB7 INDIABULLS HOUSING 62D 15-May-14 99.4361 8.9996 1 5 99.4361 8.9996 INE245A14107 THE TATA POWER 61D 20-May-14 99.3234 8.8800 1 25 99.3234 8.8800 INE178A14506 CHENNAI PETROLEUM 57D 3-Jun-14 98.9805 8.7426 4 200 98.9762 8.7803 INE657N14296 EDELWEISS COMMODITIES 90 5-Jun-14 98.8972 9.2502 1 25 98.8972 9.2502 INE178A14514 CHENNAI PETROLEUM 54D 10-Jun-14 98.8182 8.7303 1 50 98.8182 8.7303 INE557F14CJ0 NATIONAL HOUSING BK57D 13-Jun-14 98.7518 8.7047 2 100 98.7518 8.7047 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 98.6678 8.8003 2 100 98.6678 8.8003 INE556F14AB3 SIDBI 88D 20-Jun-14 98.5812 8.7553 1 90 98.5812 8.7553 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 96.5083 9.2999 1 25 96.5083 9.2999 INE916D14QP0 KOTAK MAH PRIME 365D 16-Sep-14 96.2641 9.5711 1 50 96.2641 9.5711 INE580B14AN7 GRUH FIN 365D 23-Sep-14 96.1658 9.4499 3 160 96.1658 9.4499 INE306N14CA5 TATA CAP FIN SERV 365D 3-Apr-15 91.7086 9.5100 2 35 91.7086 9.5100 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com