Apr 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE244L14156 INDIABULLS INFRAST 59D 25-Apr-14 99.9521 8.7459 1 20 99.9521 8.7459 INE140A14EL8 PIRAMAL ENTERPRISES 61D 28-Apr-14 99.8523 8.9984 1 50 99.8523 8.9984 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.8087 8.7448 2 125 99.8087 8.7448 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.8334 8.7015 1 100 99.8334 8.7015 INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.8092 8.7219 1 100 99.8092 8.7219 INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.8338 8.6806 1 100 99.8338 8.6806 INE804I14HB6 ECL FIN 28D 30-Apr-14 99.8031 9.0013 1 100 99.8031 9.0013 INE414G14BM8 MUTHOOT FIN 23D 30-Apr-14 99.8016 9.0700 2 7 99.8016 9.0700 INE043D14HG1 IDFC 72D 9-May-14 99.6157 8.8007 1 25 99.6157 8.8007 INE306N14878 TATA CAP FIN SERV 354D 9-May-14 99.5853 9.4997 2 17 99.5853 9.4997 INE001A14JW8 HDFC 88D 13-May-14 99.5093 8.9994 1 10 99.5093 8.9994 INE860H14OS0 ADITYA BIRLA FIN 60D 19-May-14 99.3651 8.9700 1 5 99.3651 8.9700 INE763G14AV1 ICICI SECURITIES 60D 20-May-14 99.3459 8.9000 1 25 99.3459 8.9000 INE148I14DF8 INDIABULLS HOUSING 63D 23-May-14 99.2657 9.0001 1 25 99.2657 9.0001 INE514E14GA4 EXIM 60D 23-May-14 99.2860 8.7495 1 25 99.2860 8.7495 INE738C14412 BHARAT ALUMINIUM 88D 23-May-14 99.2738 8.9001 1 25 99.2738 8.9001 INE556F14AA5 SIDBI 73D 30-May-14 99.1208 8.7501 1 25 99.1208 8.7501 INE242A14FT2 IOC 58D 13-Jun-14 98.7742 8.7107 5 275 98.7736 8.7153 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 98.6593 9.0182 2 150 98.6917 8.7975 INE148I14DH4 INDIABULLS HOUSING 90D 19-Jun-14 98.6140 9.0000 1 25 98.6140 9.0000 INE244L14172 INDIABULLS INFRAST 90D 19-Jun-14 98.6140 9.0000 1 20 98.6140 9.0000 INE001A14JR8 HDFC 175D 20-Jun-14 98.5979 8.7974 1 100 98.5979 8.7974 INE871D14FF1 IL & FS 365D 12-Sep-14 96.4298 9.4501 1 40 96.4298 9.4501 INE916D14QP0 KOTAK MAH PRIME 365D 16-Sep-14 96.3094 9.5801 1 25 96.3094 9.5801 INE909H14DV2 TATA MOTORS FIN 364D 23-Sep-14 96.1393 9.5800 1 25 96.1393 9.5800 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com