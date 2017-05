Apr 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.9508 8.9924 5 375 99.9493 9.2574 INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.9749 9.1518 2 245 99.9747 9.2368 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.9503 9.0724 4 235 99.9493 9.2574 INE804I14HB6 ECL FIN 28D 30-Apr-14 99.9493 9.2574 2 200 99.9493 9.2574 INE085A14552 CHAMBAL FERTILISERS 28D 30-Apr-14 99.9493 9.2574 1 100 99.9493 9.2574 INE414G14BM8 MUTHOOT FIN 23D 30-Apr-14 99.9488 9.3488 1 50 99.9488 9.3488 INE860H14OO9 ADITYA BIRLA FIN 60D 2-May-14 99.9257 9.0466 1 25 99.9257 9.0466 INE866I14IR9 INDIA INFOLINE FIN 63D 2-May-14 99.9261 8.9978 1 10 99.9261 8.9978 INE205A14580 SESA STERLITE 84D 7-May-14 99.8042 8.9509 1 25 99.8042 8.9509 INE013A14PW0 RELIANCE CAP 59D 9-May-14 99.7472 9.2506 1 25 99.7472 9.2506 INE027E14416 FAMILY CREDIT 90D 12-May-14 99.6769 9.1011 1 25 99.6769 9.1011 INE749A14CH8 JINDAL STEEL POWER 60D 12-May-14 99.6086 10.2445 1 5 99.6086 10.2445 INE205A14614 SESA STERLITE 62D 15-May-14 99.5780 9.0990 1 25 99.5780 9.0990 INE514E14GA4 EXIM 60D 23-May-14 99.3873 9.0006 1 75 99.3873 9.0006 INE514E14GA4 EXIM 60D 23-May-14 99.4117 9.0000 1 5 99.4117 9.0000 INE556F14AE7 SIDBI 60D 26-May-14 99.3181 8.9501 1 5 99.3181 8.9501 INE069A14EJ3 ADITYA BIRLA NUVO 60D 27-May-14 99.2861 9.0499 1 5 99.2861 9.0499 INE140A14DT3 PIRAMAL ENTERPRISES146D 29-May-14 99.2617 9.0495 1 25 99.2617 9.0495 INE050M14171 VARDHMAN SPECIAL 60D 10-Jun-14 98.9323 9.1608 1 5 98.9323 9.1608 INE242A14FT2 IOC 58D 13-Jun-14 98.8908 8.9000 1 150 98.8908 8.9000 INE557F14CJ0 NATIONAL HOUSING BK57D 13-Jun-14 98.9026 8.9999 1 5 98.9026 8.9999 INE557F14CI2 NATIONAL HOUSING BK60D 16-Jun-14 98.8303 8.9999 1 5 98.8303 8.9999 INE001A14JR8 HDFC 175D 20-Jun-14 98.7242 8.8997 1 50 98.7242 8.8997 INE866I14IU3 INDIA INFOLINE FIN 109D 20-Jun-14 98.6993 9.2502 1 10 98.6993 9.2502 INE055A14AS1 CENTURY TEXTILES AND 59D20-Jun-14 98.7479 8.9002 1 5 98.7479 8.9002 INE523E14KV3 L T FIN 176D 24-Jun-14 98.6305 9.0501 1 50 98.6305 9.0501 INE036A14654 RELIANCE INFRAST 60D 24-Jun-14 98.2720 11.2598 1 25 98.2720 11.2598 INE289B14566 GIC HOUSING FIN 90D 24-Jun-14 98.6231 9.0997 1 25 98.6231 9.0997 INE371K14100 TATA REALTY AND 364D 18-Jul-14 97.7579 10.3350 1 12.3 97.7579 10.3350 INE121A14IT2 CHOLAMANDALAM 365D 10-Sep-14 96.5538 9.6501 1 35 96.5538 9.6501 INE404K14752 SHAPOORJI PALLONJI 231D 9-Oct-14 95.8649 9.6001 1 25 95.8649 9.6001 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 95.6960 9.6001 2 125 95.6960 9.6001 INE404K14653 SHAPOORJI PALLONJI 338D 31-Oct-14 95.3361 9.6000 1 10 95.3361 9.6000 INE705L14461 VODAFONE INDIA 364D 17-Mar-15 92.2447 9.5300 1 100 92.2447 9.5300 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com