May 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14LH8 EDELWEISS FIN SERV 268D 7-May-14 99.9762 8.6891 1 35 99.9762 8.6891 INE233A14CR2 GODREJ INDUSTRIES 90D 8-May-14 99.9551 8.1979 1 50 99.9551 8.1979 INE511C14KH1 MAGMA FINCORP 60D 9-May-14 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE866I14FZ8 INDIA INFOLINE FIN 354D 9-May-14 99.9302 8.4983 1 10 99.9302 8.4983 INE043D14HI7 IDFC 32D 12-May-14 99.8637 8.3029 1 50 99.8637 8.3029 INE850D14AF6 GODREJ AGROVET 31D 12-May-14 99.8596 8.5530 1 25 99.8596 8.5530 INE759E14893 LT FINCORP 60D 13-May-14 99.8334 8.7015 1 50 99.8334 8.7015 INE975F14BN8 KOTAK MAH INVEST 81D 13-May-14 99.8334 8.7015 2 50 99.8334 8.7015 INE511C14KF5 MAGMA FINCORP 74D 13-May-14 99.8334 8.7015 1 25 99.8334 8.7015 INE148I14DB7 INDIABULLS HOUSING 62D 15-May-14 99.7859 8.7016 1 95 99.7859 8.7016 INE975F14BO6 KOTAK MAH INVEST 78D 15-May-14 99.7859 8.7016 1 50 99.7859 8.7016 INE140A14EQ7 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 19-May-14 99.6911 8.6998 1 25 99.6911 8.6998 INE881J14FV4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 20-May-14 99.6787 9.0502 1 5 99.6787 9.0502 INE804I14HH3 ECL FIN 28D 28-May-14 99.4754 8.7495 1 400 99.4754 8.7495 INE531F14AW2 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-14 99.4754 8.7495 1 200 99.4754 8.7495 INE532F14NW3 EDELWEISS FIN SERV 36D 29-May-14 99.4160 9.3223 2 575 99.4160 9.3223 INE804I14HF7 ECL FIN 36D 29-May-14 99.4160 9.3223 1 200 99.4160 9.3223 INE557F14CH4 NATIONAL HOUSING BK 58D 30-May-14 99.4610 8.6000 1 25 99.4610 8.6000 INE851M14AS8 VOLKSWAGEN FIN PVT 30D 30-May-14 99.4517 8.7493 1 25 99.4517 8.7493 INE866I14IS7 INDIA INFOLINE FIN 88D 30-May-14 99.3987 9.2001 1 25 99.3987 9.2001 INE404K14760 SHAPOORJI PALLONJI 102D 3-Jun-14 99.2931 9.2806 1 25 99.2931 9.2806 INE140A14ER5 PIRAMAL ENTERPRISES 68D 9-Jun-14 99.1869 8.8004 1 25 99.1869 8.8004 INE242A14FS4 IOC 58D 12-Jun-14 99.1425 8.7698 2 30 99.1444 8.7497 INE523H14MU4 JM FIN PRODUCTS 180D 25-Jun-14 98.7554 9.2001 1 5 98.7554 9.2001 INE866I14IT5 INDIA INFOLINE FIN 115D 26-Jun-14 98.7308 9.2003 1 25 98.7308 9.2003 INE242A14FV8 IOC 56D 27-Jun-14 98.7577 8.8297 1 60 98.7577 8.8297 INE705L14461 VODAFONE INDIA 364D 17-Mar-15 92.4226 9.5000 3 100 92.4226 9.5000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com