May 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE055A14AL6 CENTURY TEXTILES AND 60D19-May-14 99.8523 8.9984 1 5 99.8523 8.9984 INE043D14HC0 IDFC 89D 21-May-14 99.8119 8.5982 1 10 99.8119 8.5982 INE148I14DF8 INDIABULLS HOUSING 63D 23-May-14 99.6942 10.1781 1 8 99.6942 10.1781 INE804I14HH3 ECL FIN 28D 28-May-14 99.6185 8.7363 1 150 99.6185 8.7363 INE531F14AW2 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-14 99.6185 8.7363 1 20 99.6185 8.7363 INE532F14NW3 EDELWEISS FIN SERV 36D 29-May-14 99.5945 8.7417 3 205 99.5946 8.7396 INE860H14OZ5 ADITYA BIRLA FIN 58D 30-May-14 99.5679 8.8001 1 25 99.5679 8.8001 INE881J14FY8 SREI EQUIPMENT FIN 56D 30-May-14 99.5826 8.9994 1 5 99.5826 8.9994 INE860H14OQ4 ADITYA BIRLA FIN 90D 4-Jun-14 99.4485 8.8006 1 50 99.4485 8.8006 INE114A14AN7 SAIL 57D 5-Jun-14 99.4351 8.6400 1 100 99.4351 8.6400 INE114A14AO5 SAIL 58D 6-Jun-14 99.4117 8.6400 1 100 99.4117 8.6400 INE514E14GE6 EXIM 59D 13-Jun-14 99.2482 8.6402 1 100 99.2482 8.6402 INE242A14FT2 IOC 58D 13-Jun-14 99.2482 8.6402 1 100 99.2482 8.6402 INE242A14FW6 IOC 50D 25-Jun-14 98.9797 8.7500 1 25 98.9797 8.7500 INE523H14MU4 JM FIN PRODUCTS 180D 25-Jun-14 98.8876 9.3317 1 5 98.8876 9.3317 INE091A14386 NIRMA 87D 30-Jun-14 98.7873 9.1443 1 5 98.7873 9.1443 INE121H14CE2 ILFS FIN SERV 364D 26-Sep-14 96.7554 8.9999 1 24 96.7554 8.9999 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com